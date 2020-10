Aouar se suma a la lista de Zidane para el Real Madrid del futuro

El final del mercado de fichajes iba a ser tranquilo para el Real Madrid. El club merengue ya adelantó hace meses que no se podían realizar grandes incorporaciones como consecuencia de la Covid-19 y así ha sido. Sin embargo, el nombre de Aouar ha surgido en el último momento y despertando gran repercusión en la actualidad blanca.

El jugador del Olympique de Lyon ya ha sido relacionado en otras ocasiones con el Real Madrid, pero su continuidad en el club galo cerró la puerta de la entidad merengue. Los rumores habían quedado en cosa del pasado... hasta esta última semana de la ventana de traspasos. Desde Francia desvelaron un interés del club capitalino en Aouar y tal ha sido el impacto que el asunto ha llegado a la rueda de prensa de Zidane.

El fichaje no se realizará, pero Aouar apunta su nombre para el futuro del Real Madrid. Esta temporada, como se prometió, no habrá fichajes. Y las únicas incorporaciones que se han producido han sido la de jugadores cedidos como Odriozola, recientemente lesionado, o un Odegaard que convenció con creces en la Real Sociedad.

Aouar, contra el Bayern Múnich en Champions Reuters

El Lyon cierra puertas

El club francés ha dejado claro que Aouar no saldrá esta temporada. El jugador, valorado en cerca de 20 millones de euros, tenía más ofertas. Entre otras, se ha venido remarcando un gran interés del Arsenal en su fichaje. Pero la directiva francesa ha trasladado que, al no haber recibido ninguna oferta hasta el viernes, Aouar continuará una temporada más.

No se descarta que a última hora se acabe cerrando un acuerdo beneficioso para la entidad, pero la idea es mantenerle en la plantilla de Rudi García. "A partir del viernes por la noche, cuando Rudi convoque al grupo que podrá jugar contra el Marsella, no habrá más salidas", aseguró en un primer momento el presidente del Lyon. Horas después, tras cumplirse ese plazo, trasladó a los medios que ni Aouar ni Depay iban a ser traspasados. Si nada cambia, el centrocampista estará un año más en el Lyon.

Zidane da el 'ok'

El entrenador del Real Madrid no suele pronunciarse públicamente sobre jugadores de otros equipos. Sin embargo, en su currículum hay alguna excepción con aquellos a los que sigue de cerca. El simple hecho de haber hablado positivamente de Aouar, ya refleja el análisis del técnico francés sobre el jugador del Lyon.

"De este jugador no tengo ninguna duda, es un grandísimo jugador. A lo mejor algún día podría jugar en el Real Madrid, pero hoy tenemos esta plantilla y mi preocupación son los que tengo ahora. A partir del 5 ya no habrá estas preguntas", ha indicado Zidane.

El ojo del técnico no suele fallar. Y es que cabe recordar que ya acertó con Varane, fichaje recomendado por el exjugador cuando formaba parte de la estructura del Real Madrid antes de probarse como entrenador. Igualmente, y en la misma época que Varane, Zidane señaló a Hazard como un fichaje estrella. El belga finalmente ficharía por el Chelsea antes de recalar el pasado verano en la capital.

El Madrid 2021

La entidad merengue no ha realizado fichajes este verano. Era una de las claves. Están contentos con la plantilla y los títulos cosechados el año pasado, con una Supercopa de España y una Liga trabajadas que reflejan el potencial del plantel merengue. Sin embargo, ese optimismo con el equipo actual no implica que en el futuro no se siga nutriendo el proyecto.

Eduardo Camavinga, con la selección de Francia EFE

El próximo verano será uno de los más movidos. Y, curiosamente, con especial atención al mercado francés. Mbappé es el objetivo número uno y más tras su últimatum al PSG. El atacante, según lo publicado, transmitió a la dirección que no quería renovar.

Además, otros jóvenes talentos como Camavinga también van cogiendo fuerza en la carrera por fichar por el Real Madrid. La precoz estrella gala ya se ha ganado el interés de varios grandes clubes y en la entidad merengue le tienen en mente para reforzar el centro del campo. A ambas incorporaciones podría sumarse Aouar en caso de no abandonar el Lyon este año.

[Más información - El Manchester United se olvida del fichaje de Luka Jovic]