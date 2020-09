Casillas y su rifirrafe tras recibir un 'ataque' en Twitter: "No parabas ni un taxi"

Iker Casillas sigue envuelto en la polémica en Twitter tras su discusión con el periodista Juanma Rodríguez a la que se unió Gerard Piqué. A raíz de esa conversación, el exguardameta del Real Madrid y de la Selección ha recibido algunos 'ataques' más y ha contestado a uno de ellos.

"No parabas ni un Taxi y encima tenía que permitir que quisieras cargártelo. Nadie mas que Mourinho tuvo motivos para darte banquillo", escribió un tuitero a Casillas haciendo referencia a su pasada etapa cuando Mourinho era entrenador del Real Madrid e Iker era el capitán blanco.

Casillas respondió, aunque lo hizo con un tono aparentemente sosegado: "Buenos días Pedro! Profundiza más en eso de "no paraba ni un taxi" por favor... Vamos a debatir de forma civilizada".

Cargó contra su madridismo

Pero la respuesta del tuitero no se hizo esperar y cargó de nuevo contra él: "Desde que has vuelto a España sólo has creado polémica contra el Real Madrid, contra el madridismo o contra ex trabajadores del Real Madrid y recibido el apoyo de @3gerardpique (Piqué). Esa va a ser tu nueva representación en el Real Madrid? Que poco has cambiado", le espetó.

"Repito por si no has leído bien. Puede pasar a veces. Me ocurre. Explícame eso de 'no parabas ni un taxi'. Luego hablaremos de lo otro. Repito tambien, de forma civilizada", replicó el ya exfutbolista..

