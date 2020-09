Achraf ya enamora en Italia: así fue su estreno goleador con el Inter

Achraf Hakimi aterrizo este pasado verano en el Inter de Milán. Después de rumorearse con su futuro, el defensa acabó abandonando el Borussia Dortmund, donde firmó dos temporadas sobresalientes, para acabar emprendiendo una nueva aventura en el fútbol italiano.

Durante sus primeras apariciones con la escuadra neroazzura, el lateral ha desplegado su mejor nivel, pero ha sido en el duelo frente al Benevento en el que ha estrenado su casillero goleador. Otra vez Achraf fue protagonista en la victoria, al igual que lo fue el pasado sábado frente a la Fiorentina junto con Alexis Sánchez.

Se suele decir que cuando un futbolista marca un gol y todos señalan al que ha realizado la asistencia es que el gran 'culpable' del tanto es el que elaboró el pase. Pues bien, eso es lo que le ha pasado a Achraf con su espectacular asistencia a un Lukaku que solo pudo marcar a placer.

Achraf Hakimi celebra su gol con el Inter de Milán en la temporada 2020/2021. Foto: Instagram (@achrafhakimi)

Fue el pasado fin de semana cuando el internacional marroquí debutó y lo hizo luciéndose con sus habituales centros, carreras y capacidad de leer como nadie el juego ofensivo. Pero ante el Benevento fue de la partida y... ¡vaya partido de Achraf! Su sintonía con Alexis Sánchez es total y la afición ya venera a su nuevo ídolo.

Y llegó el gol

Después del doblete de Lukaku y del tanto de Gagliardini, llegó el momento del ex del Real Madrid. Caprari había recortado distancias, poniendo el 1-3 en el marcador, pero fue entonces cuando Achraf aguó la fiesta al Benevento aprovechando un balón suelto en el área de penalti tras un mal rechace de la zaga local y así marcar su primer gol como interista.

Después llegaron el resto de goles para el 5-2 definitivo. Una victoria importante para un Inter de Milán que busca poder acabar con la hegemonía de la Juventus de Turín en la Serie A. El gran protagonista del duelo habló tras el partido: "Estamos trabajando para ello. Creo que tenemos una gran plantilla para pelear el campeonato. No nos van a faltar las ganas ni el trabajo".

¿Futuro en el Real Madrid?

En el Real Madrid se guardaron una opción para repescar en el futuro al internacional por Marruecos. Pese a que ahora no tiene sitio en el conjunto blanco, hablando por supuesto bajo la condición de ser titular indiscutible -o al menos eso es lo que piensan en el staff-, en un futuro puede que la banda del Santiago Bernabéu sea para él.

Achraf Hakimi, con el Inter de Milan inter.it

El propio lateral, en su despedida, no quiso decir adiós al Real Madrid: "Nunca había imaginado que podría llegar este momento. No es una despedida porque de tu casa no te puedes despedir, te puedes alejar, pero siempre será el hogar donde encontré la felicidad y los valores que me han hecho crecer".

"El Real Madrid es mi casa, fui criado, mimado y educado para que llegara a ser la persona que ahora mismo soy. En el Real Madrid no solo se forman deportistas. Entre por la puerta de Valdebebas con 6 años sin poderme imaginar lo feliz que iba a ser allí dentro", continuó el futbolista antes de despedirse con el tradicional "¡Hala Madrid!".

