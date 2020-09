Sergio anuncia rotaciones en su Valladolid para enfrentarse al Real Madrid

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, dijo este martes que en el partido ante el Real Madrid su equipo debe ser "un bloque más unido que nunca" para "no dejar espacios y hacer" que los hombres de Zinedine Zidane "jueguen incómodos".

"Debemos ser efectivos en los centros laterales, no perder ese primer pase tras la recuperación para poder lanzarnos e ir a por ellos y, ante un equipo grande, si haces que corran mucho hacia atrás, puedes crearles problemas, que es lo que trataremos de hacer con nuestras armas", señaló.

Sergio González tiene claro que, con las bajas y la acumulación de partidos durante la semana, hará "rotaciones" para "utilizar a todos los jugadores", ya que "hay gente que está al límite", como Luis Pérez, al que han estado cuidando estos días y cuya presencia en el once inicial dependerá de su evolución.

En previsión de que no pueda ser de la partida, el jugador del filial Sergio López se ha ejercitado con el primer equipo como refuerzo y tiene opciones de entrar en la lista de convocados, o también podría optar por introducir a Pablo Hervías y variar el sistema, según apuntó.

El que volverá a ser titular en la portería blanquivioleta será Roberto Jiménez, puesto que Masip aun no tiene fecha para su regreso con el grupo y, cuando recupere la normalidad, se encontrará con una gran competencia "puesto que Roberto da muchas garantías y prestaciones y está cubriendo las expectativas", dijo el técnico.

El ataque

Fiel a su filosofía de no ofrecer pistas al rival, Sergio no quiso desvelar si cambiará de sistema e introducirá a Weissman en la delantera junto a Guardiola. El israelí no jugó la pasada jornada porque el horario del partido contra el Celta coincidió con la festividad judía del Yon Kippur y Sergio destacó que aún le falta "ritmo competitivo".

Tampoco es segura la presencia de la última incorporación del Real Valladolid, Jawad El Jamiq, puesto que hay "problemas burocráticos" que tratarán de resolver entre esta tarde y el miércoles por la mañana, para que tenga opción de entrar en la convocatoria ante el cuadro madrileño.

A El Yamiq sólo le falta el número.



¿Qué dorsal crees que llevará?#RealVallaodlid | #FichajeRV pic.twitter.com/OVi0qsm5yV — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) September 28, 2020

Sobre el Real Madrid, el entrenador del equipo pucelano resaltó que es un equipo "con un cúmulo de futbolistas extraordinarios, con muchas alternativas, y todas con el mismo acierto, con gente que maneja bien por dentro para ir por fuera y que van a requerir hacer un buen partido".

Las rotaciones

"Vamos a tener que ser un bloque más unido que nunca, tener capacidad para asociarnos y que corran hacia atrás, porque eso les hace sentirse más incómodos", insistió, y aseguró que "lo preferible, es jugar contra el Madrid todos los años, luego el momento en el que les pilles, es imprevisible".

"En el inicio de temporada, puede que no tengan aún los automatismos adquiridos, pero sí tienen calidad siempre", que el Valladolid tratará de contrarrestar con "ilusión confianza, descaro, y muy metido en el partido" que se disputará en el estadio Alfredo Di Stefano.

Respecto a la recta final del mercado de fichajes, dijo que "tienen la misma exigencia" y siguen apretando al director deportivo, Miguel Ángel Gómez, "para no bajar el pistón a pesar de la situación y que lo exprima todo al máximo de cara a tener la mayor gama de recursos". "No estamos resignados y, después del esfuerzo que está haciendo el club, trataremos de sacar el máximo rendimiento a los que tengamos, que ojalá sean todos los que queremos tener", subrayó el entrenador del Real Valladolid.

