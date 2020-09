El Real Madrid disputa su tercer partido de La Liga, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato doméstico, y lo hace para estrenarse en la 2020/2021 en casa, en el Di Stéfano. Para este encuentro frente al Valladolid hay dos regresos estelares en la lista de convocados: Marco Asensio y Eden Hazard.

Los dos vienen de superar sus respectivos procesos de recuperación y parece complicado que entren ya al once titular. Es por esto por lo que parten con ventaja para ser de la partida Rodrygo y Vinicius junto a Benzema. El '9' francés continúa siendo innegociable y se ha mantenido en el equipo inicial pese a los cambios de dibujo de Zizou.

Los dos jóvenes futbolistas brasileños ya fueron protagonistas de la rueda de prensa previa de Zidane. La pregunta que comparaba a ambos con Joao Félix y Ansu Fati no gustó nada de nada al entrenador del Real Madrid: "Siempre me hace reír esta pregunta. Esto es el Real Madrid. Opinar es fácil. Estoy aquí todos los días con los jugadores. ¿Qué va a jugar Vinicius el 34% de los minutos? Y el otro 32% y el otro 31%. Puede subir, bajar... Somos 25 y voy a contar con todos siempre".

El once del Real Madrid ante el Valladolid

"Los hay que juegan menos y más. Yo, como los jugadores, quiero ganar todos los partidos. Los jugadores tienen que estar preparados y lo de fuera no ayuda. Son chicos que tienen 21, 22 y 23 años. Esto es la realidad del fútbol. Juegas, no juegas... Esa es la vida. En cada partido hay que meter a 11. Yo elegiré siempre hasta que no me toque, entonces elegirá otro...", añadió Zinedine Zidane.

Sin Kroos

Toni Kroos cayó lesionado en el partido ante el Betis y estará las dos próximas semanas alejado de los terrenos de juego. Hasta después del parón de selecciones no estará disponible el centrocampista alemán, quien ha sido titular en los dos primeros partidos del campeonato doméstico.

Sin Kroos, Zidane apostará por un centro del campo formado por Casemiro, Modric y Fede Valverde. Se cae así del once titular Odegaard, quien ha sido titular tanto contra el Betis como frente a la Real Sociedad. En lo que no duda Zizou es en dar continuidad al gran momento por el que pasa 'El Pajarito', el mejor en el Benito Villamarín.

Líneas fijas

Pese a que hay partido el domingo, parece complicado que el entrenador francés varíe su plan con la defensa y la portería. Courtois es el guardameta titular sin dudas, con Lunin esperando su oportunidad que a buen seguro le acabará llegando, tal y como le sucedió a Areola el pasado curso.

Sanabria remata en el área del Real Madrid ante Courtois REUTERS

En defensa apuntan a repetir los mismos cuatro que han sido de la partida en los dos partidos anteriores. Dani Carvajal volverá a ocupar el lateral derecho; mientras que Raphaël Varane y Sergio Ramos formarán, una vez más, la pareja de centrales; en el flanco izquierdo, una vez más aparecerá un Ferland Mendy que parece asentarse como el lateral zurdo titular en detrimento de Marcelo.

