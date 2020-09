Mourinho: "Bale sabe que le quería en el Real Madrid, espero que se quede en el Tottenham"

Uno de los temas favoritos de José Mourinho es el préstamo de Gareth Bale al Tottenham. Desde que se consumó la cesión, el técnico portugués se ha referido a uno de los movimientos estrellas del mercado de fichajes de este 2020 en numerosas ocasiones.

La última en DAZN. The Special One ha vuelto a poner de relieve que no ha hablado con Zidane, pero que seguro que está feliz por dejar de contar con el 'Expreso de Cardiff' en su plantilla. Una felicidad que es directamente proporcional a la que sienten él y el propio Bale por estar juntos en el Tottenham.

Mourinho está convencido de que podrá recuperar la mejor versión del internacional galés, quien en la última temporada jugando para el Real Madrid estuvo prácticamente desaparecido y desconocido. Pero es más, el técnico luso pretende que Bale continúe en el Tottenham más allá del final de su cesión.

️ "No hablé con Zidane, pero imagino que él está feliz con que se marchara, nosotros estamos felices con que esté aquí"



Con motivo del partido ante el Chelsea de la Copa de la Liga, el entrenador de los spurs ha vuelto a mostrar su alegría por contar con Gareth Bale entre sus filas: "Se le ve que está feliz, es fácil de verlo. Está muy contento y la felicidad es importante en la vida y en el fútbol".

Uno de sus favoritos

No es la primera vez que José Mourinho intenta hacerse con los servicios del extremo. Ya apostó por él cuando dirigía, precisamente, al Real Madrid, pero entonces el fichaje de Luka Modric hizo imposible que ese verano llegase al Santiago Bernabéu el de Cardiff. Cosa que sucedería un año más tarde.

"Él sabe que yo le quería en el Real Madrid, pero aquella temporada no fue posible porque estaba muy cerca del fichaje de Modric. Es un jugador que me gusta mucho, mucho", ha afirmado Mou durante su entrevista para DAZN. De hecho, cuando entrenaba al Manchester United y Bale jugaba de blanco volvió a intentar ficharle. Pero entonces el futbolista decidió no escucharle para seguir en el conjunto merengue.

Bale posando con la camiseta del Tottenham Tottenham Hotspur

El portugués ha asegurado que "no está listo todavía para jugar", pero que "está trabajando muy bien con los médicos" y que eso le hace "confiar" en que cuando regrese con el grupo, tendrán "al jugador que él es". "Conmigo el que juega es el mejor, así que no jugará porque es Gareth Bale, sino porque demostrará que es el mejor", ha continuado Mourinho.

Zidane y Bale

También se ha referido, antes de finalizar, a la posibilidad de que Bale pueda quedarse en el Tottenham más tiempo que la temporada que dura su cesión: "No he hablado con Zinedine, pero imagino que está feliz con su marcha, nosotros lo estamos con su llegada y ojalá que al final de la temporada todos estemos contentos y él se pueda quedar".

