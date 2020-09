Piqué se pone del lado de Casillas en su guerra en Twitter contra Juanma Rodríguez: "Gargamel"

Gerard Piqué se ha unido a la guerra entre Iker Casillas y Juanma Rodríguez. El central del Barça ha aparecido en este cruce de mensajes entre el portero y el periodista después de las polémicas declaraciones del ya exjugador sobre su relación con Mourinho y de que el tertuliano de El Chiringuito le recriminase estas palabras. El azulgrana solo necesitó una palabra para describir al también presentador en EsRadio: "Gargamel".

Juanma Rodríguez publicó uno de sus habituales mensajes en Twitter: "Que dice Casillas que su suplencia con Del Bosque fue deportiva y su suplencia con Mourinho fue personal. Olvida decir que Del Bosque acabó hasta el gorro de él, que no asumió su suplencia. Y que, para personal, la campañita de algunos periodistas amigos suyos contra Mou".

Y Casillas expuso al periodista pidiendo ayuda en Twitter: "¿Alguien me puede decir quién es este señor?". El portero se mofó de la crítica de Rodríguez y continuó su mensaje ironizando. "No tengo el gusto de conocerle en persona, pero veo que me tiene una estima desmedida", explicó el guardameta.

Gargamel — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 28, 2020

Piqué hizo referencia al mote que le ponen muchos de los televidentes de El Chiringuito a Juanma Rodríguez en Twitter. Sin ir más lejos, hasta el mismo Cristobal Soria se lo recriminó en alguna ocasión durante un programa.

El portero y el periodista ya protagonizaron en 2016 otro pique en redes sociales. Casillas respondió el tuit de una seguidora en el que recriminaba a Rodríguez su "inquina y envidia" y el guardameta respondía de la misma forma que en esta ocasión: "¿Pero este quién es? No me suena...". Todo terminó con un cruce de declaraciones entre los dos.

Juanma Rodríguez escribió una columna en MARCA sobre el defensa después de que Piqué volviera a defender la postura independentista del referendum para conseguir la independencia de Cataluña en la que dudaba de su compromiso con la Selección durante los años en los que defendió al camiseta de España.

Las declaraciones

Iker Casillas fue protagonista este domingo por unas declaraciones para la Fundación TELMEX en México sobre su relación con José Mourinho y su salida del Real Madrid. Esto ha provocado un sinfín de reacciones, entre ellas la de Juanma Rodríguez. Y ha sido esta a la que no se ha resistido a contestar el exfutbolista.

El conocido periodista es famoso por su defensa implacable a Mourinho, especialmente durante los años en los que dirigió al Real Madrid. Pero una vez acabó la etapa del técnico portugués en el Santiago Bernabéu, ha seguido defendiendo siempre que ha habido ocasión al ahora entrenador del Tottenham.

Todo viene por las palabras de Casillas sobre Mou: "Pensaba que yo no estaba al nivel de otro compañero. O, sumado a eso, que nuestra relación ya no estaba tan bien. Le era mucho más fácil elegir entre uno y otro. Nos hemos visto después y hemos tenido palabras agradables. Tengo buena relación. No hay que seguir con el rencor, cada uno miraba por el bien del equipo. Yo decidí no tener tanta relación porque no me gustaban las cosas que veía".

