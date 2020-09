Fede Valverde: "Mi función es correr hasta que me revienten las piernas"

El Real Madrid ganó su primer partido en La Liga 2020/2021 después de vencer al Betis por 2-3 en el Benito Villamarín. Para este partido, Zinedine Zidane apostó por un once titular con Fede Valverde, quien no había sido de la partida en el estreno liguero contra la Real Sociedad.

Precisamente, el centrocampista uruguayo ha sido el protagonista del espacio Real Madrid Conecta de la televisión del club. El jugador ha asegurado que se siente "con mucha ilusión y ganas, como siempre". "Partido a partido, como siempre decimos", ha afirmado Valverde.

'El Pajarito' ha analizado la victoria frente al Betis en Sevilla, para la que fue clave gracias a su gol. También ha hablado del tanto marcado ante el conjunto verdiblanco y ha dejado una declaración que no ha tardado en aplaudir el madridismo: "Hasta que no me revienten las piernas voy a seguir corriendo, y si puedo marcar mucho mejor".

Victoria contra el Betis

"Fue un partido muy duro, tienen muchos jugadores con calidad y juegan bien. Son buenos defendiendo y se hacen difíciles los partidos. Lo hicimos bien, presionamos cuando el míster lo pidió y quedó demostrado. La alegría ya terminó y hay que pensar en buscar otra victoria el miércoles".

Robo suyo en el gol

"Sí. Muchas veces el míster me dice que cuando robe o conduzca, llegue al área. Me tocó marcar y es una alegría linda, se disfruta mucho. Te da motivación para crecer. Habla del trabajo que hacemos presionando".

Fede Valverde celebra su gol al Real Betis REUTERS

Su función en el campo

"Los mediocampistas somos parte de eso. Me gusta dejar todo dentro del campo. Mi función es correr todo lo que pueda, mis ganas son correr hasta que no pueda mas. Hasta que no me revienten las piernas voy a seguir corriendo, y si puedo marcar mucho mejor".

Efectividad en el pase

"Eso lo voy corrigiendo a medida que crezco como futbolista. Hay que mejorar y trabajar, esa faceta es de las que tengo que mejorar. Correr por correr no sirve. Si se puede hacer pasando bien un balón además de correr, ayuda en lo personal".

Mensaje de Zidane

"Que me anime. Quedó demostrado en el gol, que vaya al ataque cuando pueda porque tengo capacidad, que cuando pueda conducir lo haga para superar líneas. Siempre escucho a Zidane porque te habla para bien".

71 partidos de blanco

"Me aportan muchísimo. La rivalidad dentro del equipo es muy bonita. Competimos pero está esa buena onda que te hace crecer. Cuando juegas están al tanto para darte apoyos y buenos consejos. Que me aconsejen a mí me hace crecer mucho y me llena de orgullo y felicidad que gente que ha ganado tanto me dé consejos y me ayude".

Fede Valverde celebra con su compañeros su gol al Real Betis REUTERS

Ayuda en el gol

"Hoy por hoy no vale con dejar solos arriba a los delanteros, hay que ayudar. Los mediocampistas deben ser parte de todo a la hora de atacar y defender. Si ayudamos con goles es bienvenido, nuestra labor es aportar nuestro granito de arena".

Felicitaciones por el gol

"Cuando se mete gol aparecen los amigos… Pero siempre me quedo con mis familiares, la gente que me rodea. Son los que están siempre para ayudarte, aconsejarte…".

Dedicatoria

"Hice varios festejos. No marco muchos entonces cuando lo hago se lo dedico a muchas personas. En especial para mi mujer, mi hijo, mi padre y mi madre. Hice también una D para mi hermano porque era su cumpleaños".

Fede como padre

"Sí, bueno… Cuando llego a casa siempre está muy alegre y eso a un padre le llena de felicidad. Ver la imagen que me mandó mi mujer mirando el Ipad… No creo que esté los 90 minutos, pero justo estaba mirando y me puse muy contento".

Vida lejos del campo

"Soy muy tranquilo. Mi vida no ha cambiado mucho. Felicidad por darle todo a mi hijo. Están como locos con él, he pasado al segundo plano pero lo importante es que él esté bien".

Fede Valverde defiende un balón durante el duelo ante el Betis LaLiga

Próximo partido

"Te trae bonitos recuerdos. Un jugador del Madrid debe estar contento sólo con venir a entrenar. El equipo está entusiasmado de volver al Di Stéfano".

Lo mejor de la plantilla

"La calidad sobra, son muchos jugadores que han ganado todo. Eso es ejemplar. Para los jóvenes verlos entrenar duro a uno le hace motivarse más. La unión que tenemos… Cuando le toca jugar a uno todos están para apoyarle. Todos tenemos que tirar para un mismo lado con el mismo objetivo: ganar muchos títulos".

[Más información - "No habrá fichajes": el Real Madrid esperará a 2021 y a Kylian Mbappé]