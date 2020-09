Mayoral y Jovic, claves en la victoria del Real Madrid pero no convencen ante el Betis

Jovic y Mayoral, claves en la victoria del Real Madrid pero no convencen ante el Betis

El Real Madrid sumó su esperado y primer triunfo de la temporada liguera. Los de Zidane, con sufrimiento, consiguieron ganar a un digno Real Betis que remontó en el Benito Villamarín y aguantó con el empate hasta los últimos minutos en un duelo con mucha polémica. Sin embargo, la insistencia merengue terminó generando peligro y transformando este en el tanto para el 2-3 definitivo.

Las tres dianas acabaron con el dilema del gol. Después de un debut con empate a cero, las alarmas por el potencial en ataque volvieron a saltar. La tranquilidad de Zidane era total y en esta segunda jornada del Real Madrid ha quedado demostrado el porqué. "Hemos tenido muchas ocasiones y se habla de que no marcamos y marcamos tres y pudimos hacer más. Muy orgulloso de todos los jugadores", aseguró en la rueda de prensa posterior a la victoria.

El entrenador francés buscó soluciones y alternativas. Si en el debut ante la Real no se vio portería, Zidane optó por cambiar la punta de ataque contra el Betis. Y dio oportunidades a los que se habían quedado sin jugar en Anoeta. Luka Jovic y Borja Mayoral, los dos delanteros a priori suplentes de Benzema y cuyo futuro está en el aire, contaron con una gran oportunidad para reivindicar su potencial.

Ninguno de los dos terminaron de aprovecharlo y convencer. Si bien generaron una acción de peligro clave cada uno, se marcharon sin ver portería, que era su gran objetivo, y sin despuntar más allá de esas dos acciones en cuestión. Fueron vitales pero no alcanzaron las expectativas.

La incógnita de Jovic

El serbio dio la sorpresa minutos antes del inicio del partido. Después de una suplencia sin minutos ante la Real Sociedad, Zidane daba un paso al frente y le colocaba como titular. Jovic, cuestionado, iba a tener la oportunidad de acompañar a Karim Benzema en la punta de ataque. Dos jugadores con gran potencial arriba y que podían generar peligro en el Villamarín.

Hazard y Jovic entrenando

Pero en los 71 minutos disputados por el ex del Eintracht, este no logró ver portería y estrenarse en la estadística goleadora esta temporada. Su protagonismo se redujo a un contraataque donde no finalizó de la mejor manera y que, pese a ello, terminó en la expulsión por roja directa de Emerson y que dejaba al Betis con uno menos.

La situación de Jovic, por lo tanto, es una incógnita. No ha despejado las dudas en esta última victoria y cualquier escenario está abierto en su futuro. "No creo que vaya a pasar. Hasta el 4 de octubre sí que puede pasar de todo, pero no puedo decir más. Lo importante es que entrenemos bien y estén todos metidos. Hasta el 4 pueden cambiar muchas cosas", aseguró Zidane hace unos días.

El Real Madrid no descarta nada. Jovic sigue en el mercado y estos últimos días de ventana de traspasos puede tener novedades. Un posible regreso al Eintracht, esta vez en calidad de cedido, está entre las opciones que se barajan.

La Roma quiere a Mayoral

El canterano del Real Madrid, al igual que Jovic, tuvo sus primeros minutos de la temporada liguera ante el Betis. Y, como el serbio, tampoco despuntó. Si Luka consiguió que se expulsara a un jugador local, Mayoral forzó el penalti que Sergio Ramos transformaría para el 2-3 definitivo.

Borja Mayoral durante un entrenamiento del Real Madrid

Un protagonismo que, en 20 minutos de juego y en un partido de ida y vuelta, podría haber sido mayor. Mayoral, sin embargo, le sirvió para reafirmarse de cara a un posible futuro lejos del Real Madrid. Y es que el canterano, cuya entrada al terreno de juego también sorprendió, tiene pie y medio lejos de la capital española.

El club merengue mantiene las negociaciones con la Roma para el traspaso de Mayoral. Una operación que superaría los 10 millones de euros y que, por ende, convertiría el año de La Fábrica del Real Madrid en una etapa dorada. Gracias a los talentos criados en la cantera, la entidad de Chamartín podría superar los 100 'kilos' en traspasos este verano.

La salida de Mayoral, pese a todo, no está ligada al futuro de Jovic. En el Real Madrid existe actualmente cualquier posibilidad. Que se marche uno, que se marchen los dos o, incluso, que ambos figuren como suplentes de Benzema a lo largo de toda la temporada.

