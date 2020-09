Casillas responde a Juanma Rodríguez: "¿Quién es este señor?"

Iker Casillas ha protagonizado unas declaraciones para la Fundación TELMEX en México sobre su relación con José Mourinho y su salida del Real Madrid. Esto ha provocado un sinfín de reacciones, entre ellas la de Juanma Rodríguez. Y ha sido esta a la que no se ha resistido a contestar el exfutbolista.

El conocido periodista es famoso por su defensa implacable a Mourinho, especialmente durante los años en los que dirigió al Real Madrid. Pero una vez acabó la etapa del técnico portugués en el Santiago Bernabéu, ha seguido defendiendo siempre que ha habido ocasión al ahora entrenador del Tottenham.

Todo viene por las palabras de Casillas sobre Mou: "Pensaba que yo no estaba al nivel de otro compañero. O, sumado a eso, que nuestra relación ya no estaba tan bien. Le era mucho más fácil elegir entre uno y otro. Nos hemos visto después y hemos tenido palabras agradables. Tengo buena relación. No hay que seguir con el rencor, cada uno miraba por el bien del equipo. Yo decidí no tener tanta relación porque no me gustaban las cosas que veía".

Ante esto, Juanma Rodríguez publicó uno de sus habituales mensajes en Twitter: "Que dice Casillas que su suplencia con Del Bosque fue deportiva y su suplencia con Mourinho fue personal. Olvida decir que Del Bosque acabó hasta el gorro de él, que no asumió su suplencia. Y que, para personal, la campañita de algunos periodistas amigos suyos contra Mou".

Alguien me puede decir quién es este señor? No tengo el gusto de conocerle en persona pero veo que me tiene una estima desmedida. https://t.co/BSEvqVFCDC — Iker Casillas (@IkerCasillas) September 27, 2020

Ante estas palabras del tertuliano de El Chiringuito, Iker Casillas respondió al comentario en la citada red social: "¿Alguien me puede decir quién es este señor? No tengo el gusto de conocerle en persona, pero veo que me tiene una estima desmedida".

Salida del Real Madrid

El portero, en estas declaraciones, también ha hablado de su famosa salida del Real Madrid para llegar al Oporto, donde al finalizar la pasada temporada decidió colgar las botas: "El club y yo nos equivocamos. Hemos aprendido. Para ninguno de los dos fue bueno, creo. Estoy seguro de que algún día subsanaremos ese pequeño desliz y haremos cosas buenas para que la gente se sienta contenta".

No es la primera vez que habla sobre el tema, este mismo verano ha hablado sobre ello en la revista Semana: "La marcha del Real Madrid fue traumática, pero es mi casa. Rompimos como cuando se separa un matrimonio y te dices de todo y hubo frases mal dichas y fuera de contexto, pero pasa el tiempo y todo se calma".

De hecho, en la citada entrevista también habló sobre su posible regreso a la casa blanca y una cumbre pendiente con Florentino Pérez para que se pueda llevar a cabo: "Ahora en agosto hablaremos porque el Real Madrid es mi casa y mi vida. Hace poco Florentino me llamó para hacerme una oferta y ahora, cuando vuelva a Madrid, hablaremos".

