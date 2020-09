El guiño de Zidane a Jovic sobre su continuidad en mitad de los rumores

Zinedine Zidane ha comparecido en rueda de prensa este viernes antes del partido del Betis y Luka Jovic volvió a ser uno de los protagonistas en la comparecencia del técnico francés. Fueron varias las preguntas que le hicieron al entrenador blanco acerca de posibles fichajes en la recta final del mercado de fichajes y la incorporación de un '9'. También fue cuestionado sobre la compatibilidad de Benzema y el serbio.

Zidane no cierra la puerta a nada antes de que el próximo 4 de octubre se cierre el mercado, pero tiene clara su opinión de la plantilla: "Puede pasar de todo al 4 de octubre. Os interesa quién va a venir, pero yo estoy contento con mi plantilla. Confío en mi plantilla. Vamos a trabajar, trabajar y trabajar para llegar a nuestro objetivo, que es ganar", dijo sobre la posible llegada de un '9'.

Le volvieron a hacer casi la misma pregunta y fue todavía más claro: "La plantilla que tengo es esta. Yo no quiero nada y no voy a pedir nada", dijo ante posibles fichajes. "Como siempre, puede pasar de todo hasta el 4 de octubre. Todos los entrenadores, como pasó el año pasado, lo que queremos es que llegue ya ese día y no hablemos de quien viene, quien sale...", dijo tratando de acabar con los rumores.

Zidane, en rueda de prensa con el Real Madrid

Jovic y Benzema, juntos

Sin sacar nada de posibles refuerzos blancos, la pregunta que le hicieron a Zidane después fue sobre apostar por Jovic y Benzema juntos en el campo. Hasta ahora no ha ocurrido, pero Zizou no lo descarta dando por hecho que contará con el delantero serbio esta temporada y no saldrá como se viene rumoreando.

"Pueden jugar juntos. Vamos a tener muchos partidos y tenemos muchas posibilidades para jugar de diferente manera. Cada partido es una historia, un rival, un partido totalmente diferente y hay que elegir. Nunca he pensado que Jovic no podía jugar con Karim y puede pasar", dijo sobre la pareja que formarían Karim y Luka.

Mayoral, cerca de salir

Y es que todo apunta a que Jovic se quedará en el Madrid. Mucho se ha hablado, pero quien parece estar más cerca de irse es Borja Mayoral. El canterano, que ha hecho la pretemporada con el resto del equipo tras volver de su cesión al Levante, está cerca de poner rumbo a Italia para jugar con la Roma, equipo con el que hay abiertas ya negociaciones y al que ha dado su 'sí'. El Madrid también busca destino a Mariano.

