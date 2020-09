Bale vuelve a la carga: "No me importa lo que digan, mi familia y yo sabemos quién soy"

Gareth Bale ha vuelto a hablar, pero esta vez lo ha hecho fuera de los medios de su nuevo equipo, el Tottenham. El galés ha aterrizado de nuevo en Londres en calidad de cedido y permanecerá bajo las órdenes de José Mourinho. El técnico portugués se mostró muy contento con la llegada del 'Expreso de Cardiff' y aseguró que el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, también lo estaría con su salida.

Sin embargo, y a pesar de todo lo vivido en Madrid, Bale asegura que no se arrepiente de nada de todo lo que hizo y considera que siempre actuó de buenas formas. Es consciente de las múltiples críticas que hubo hacia él, pero asegura que en el Real Madrid es donde ha crecido como jugador y como persona en estos siete años en los que lo ha ganado todo.

Por eso, en una entrevista con la cadena Sky Sports, Bale ha repasado como fue su estancia en Madrid y cómo lo vivió su familia. Además, asegura que quiere pasar página y poder jugar al fútbol, ya que es lo único que está bajo su control, intentar hacerlo bien para dar el máximo rendimiento posible.

Gareth Bale, futbolista del Tottenham. Foto: Instagram (@garethbale11)

"No, no me arrepiento de nada. Solo quiero jugar al fútbol, eso es todo lo que puedo hacer y todo lo demás, todo lo que se diga desde fuera, escapa a mi control. Como he dicho no me arrepiento de lo que he hecho, diga lo que diga quién sea, porque eso ya es cosa suya. Sé lo que pienso de mí mismo y mi familia sabe muy bien quién soy, eso es todo lo que me preocupa".

Gareth Bale es un hombre muy familiar y como tal, su vínculo y su entorno más cercano son muy importantes para él. Por eso, considera vital lo que opine su familia de él y en ese aspecto se muestra tranquilo porque sabe que todos van a una y confían en él y en todo lo que hace.

El jugador galés asegura que en estos años, salir de Inglaterra, de su cultura y de su zona de confort para llegar al Real Madrid fue una experiencia muy grande que le hizo enfrentarse a cosas totalmente nuevas y que fue un hecho que le permitió crecer, así como enfrentarse a las críticas de un estadio tan exigente como el Bernabéu.

"Está claro que ir a una cultura diferente, a un país diferente, te hace crecer como persona, y no te digo ya como futbolista. Tienes que aprender a enfrentarte a situaciones en las que te ves involucrado, y, obviamente, yo he estado bajo situaciones de una inmensa presión. Ha habido gente que me ha silbado dentro del estadio".

Gareth Bale, con mascarilla Reuters

"Así que sí, he aprendido a lidiar con ese tipo de cosas, a no tomármelas demasiado en serio y que no me lleguen al corazón, así que vivo con ello. Es fútbol, algo que te encanta practicar y en lo que simplemente tienes que dar lo mejor de ti mismo. A veces eso es lo único que puedes hacer".

Una nueva etapa

Ahora, ha llegado un Bale completamente nuevo y diferente al que se marchó del Tottenham hace siete años. El galés salió de la Premier League para crecer y con el Madrid no solo ha tocado el cielo, sino que se ha convertido en una leyenda del club más poderoso del mundo y sabe que esa experiencia le puede venir bien al equipo.

Aun así, reconoce que el conjunto inglés tampoco es el mismo que era cuando él se fue, ya que han crecido año a año hasta conseguir incluso llegar a la final de la Champions: "Cuando llegas a un equipo nuevo lo que quieres es hacerlo bien, ayudar al equipo lo máximo posible. Tenemos un grandísimo equipo que lo ha estado haciendo muy bien. Obviamente desde que me fui el club no ha parado de crecer; llegaron a una final de Champions League, tienen un nuevo estadio y cada año lo hacen mejor en Premier".

Bale, presentado con el Tottenham Tottenham

El objetivo de Bale ahora es poner todo su talento y toda su experiencia que explotaron, lejos del antiguo White Hart Lane, al servicio de su nuevo equipo para seguir creciendo y cumpliendo objetivos: "Yo lo que quiero es sumar a todo eso e intentar dar un poquito más al equipo. Hay que intentar progresar y seguir avanzando en la buena dirección".

Bale ya solo piensa en volver a ponerse la camieta del Tottenham, aunque sea en un estadio, nuevo también para él, sin el calor de los aficionados que le hubieran recibido como un héroe: "Solo quiero jugar, ponerme otra vez la camiseta de los spurs. Es una decepción muy grande que los aficionados no vayan a poder estar ahí para mi primer partido, porque siento que me habrían dado una bienvenida increíble. Aun así, ahora lo único que quiero es jugar al fútbol, jugar con el equipo, y hacerlo lo mejor posible individual y colectivamente para que tengamos una gran temporada".

