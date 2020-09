Vicente del Bosque: "Santiago Bernabéu fue un referente y un líder moral"

Vicente del Bosque, campeón del mundo y de Europa en 2010 y 2012 como seleccionador español, declaró este jueves que Santiago Bernabéu fue "un referente y un líder moral que impregnó a todos" los que le conocieron y destacó la "generosidad" como cualidad clave para hacer un equipo.



"Siempre he intentado hacerlo lo mejor posible y dar las mejores herramientas para que fuésemos un gran equipo, con un compromiso social. Siempre les decía a mis jugadores: vosotros sois el ejemplo para muchos chavales, no podéis despreciarlo", dijo Del Bosque, que participó en un encuentro virtual con alumnos de la Universidad CEU San Pablo matriculados en el 'Buddy Program'.



El exseleccionador español de fútbol incidió durante su charla en la necesidad de "cuidar el camino antes de lograr la victoria". "No hay que ser pedante en la derrota ni eufórico en la victoria", declaró Del Bosque, que habló sobre la importancia de aprender de personas con conocimientos y valores y destacó la figura de Santiago Bernabéu como "un referente y un líder moral que impregnó a todos".

Vicente del Bosque EFE

El 'Buddy Program', al que se han incorporado cerca de mil alumnos, proporciona orientación y asesoramiento a los nuevos estudiantes para facilitar su integración académica y social.



Durante este encuentro con estudiantes, moderado por la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, María Solano, Del Bosque valoró la función de este programa relacionándolo con el vestuario de un equipo de fútbol.



"Es muy importante hacer que todos se integren y convencerles de que somos un equipo y que juntos vamos a ser mejores. Como ocurre en el fútbol, no elegimos a las personas por el lugar de nacimiento o el color de la camiseta de sus clubes. El jugador debe ser generoso y nosotros debemos rodearnos de gente con conocimientos y laboriosa, pero también con gente feliz", concluyó.

Santiago Bernabéu, una referencia

El exentrenador y jugador del Real Madrid aprovechó este encuentro con alumnos universitarios del centro CEU San Pablo para recordar la figura del ilustre presidente del equipo blanco Santiago Bernabéu, que gracias a su excelente labor y gestión al frente del club recibió el homenaje de dar su nombre al estadio del equipo de su vida.

Santiago Bernabéu, histórico presidente del Real Madrid

Tal y como Vicente del Bosque cuenta, Santiago Bernabéu fue un referente y un líder, una persona adelantada a su tiempo que puso al Real Madrid a la cabeza de Europa y que dio comienzo al legado del mejor equipo del mundo. El conjunto blanco es hoy lo que es gran medida por todo lo que consiguió Santiago Bernabéu durante toda su estancia en el club, primero jugador donde se consagró como un gran goleador, y después como presidente, con un palmarés casi inigualable.

Creó la leyenda blanca y sentó las bases que han llegado hasta nuestros días y que tienen una labor continuista en el mandato de Florentino Pérez, que ha sabido encarnar esos valores instaurados por Santiago Bernabéu y continuar la enorme senda de éxitos iniciada por una de las personas más importantes en la historia del club.

