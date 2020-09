El año de oro de La Fábrica: el Real Madrid busca superar los 100 'kilos' con sus canteranos

El Real Madrid ha sido protagonista del mercado de fichajes. Una situación que prácticamente es tradición en la entidad merengue siempre que llega el verano. Cada final de temporada, e inicio de la posterior, está marcado por los rumores que involucran al club merengue en diferentes operaciones. Sin embargo, la gran diferencia de esta temporada con otras es que la clave ha estado en las salidas y no en las llegadas.

Tal y como ha contado EL BERNABÉU, en la entidad de Chamartín no se va a realizar ningún fichaje en estas semanas que quedan de mercado. El 5 de octubre se cerrará la ventana de traspasos y el Real Madrid seguirá teniendo los mismos jugadores, aunque quizás alguno menos, para Zinedine Zidane. Se confía en el vestuario actual y, en caso de que sea necesario algún apoyo, este vendrá de la cantera.

La Fábrica se ha ganado todo el respaldo posible. Y la prueba más reciente está en el dinero que ha generado para las arcas del Real Madrid. Este mercado lo han protagonizado ellos: los canteranos que han conquistado media Europa y que están cerca de aportar 100 millones de euros a las cuentas madridistas.

Los grandes traspasos

Tres jugadores forman parte del tridente económico del Real Madrid. Canteranos que han salido cedidos en primera instancia y que, ante la falta de espacio en el esquema de Zidane, han contado con la oportunidad de salir del equipo. Y, además, con grandes precios de mercado que reflejan su potencial en la élite.

Achraf se entrena con el Inter de Milán @AchrafHakimi

Achraf es quien se encuentra en lo más alto. Salió al Dortmund y no ha vuelto a pasar por el Real Madrid. El club merengue y el Inter de Milán optaron por cerrar el traspaso antes. 40 millones de euros por un lateral joven y de proyección y que se dio a conocer en el primer equipo.

Una cantidad que ha rozado Sergio Reguilón, el más reviente de las ventas. 30 millones de euros en una operación con el Tottenham y que le llevarán a formar parte de la plantilla de Mourinho. El zaguero, tras un año en el Sevilla, generó interés en varios clubes y poco a poco fue aumentado su precio de mercado.

El más bajo, pero también con una gran valor, ha sido Óscar Rodríguez. Cedido en el Leganés, se postuló como uno de los jóvenes talentos de la competición liguera. Y el Sevilla no se puso resistir. 13,5 millones de euros y cinco temporadas como hispalense.

La clave de los 'pequeños'

El conjunto merengue ha ido abriendo la puerta a jugadores con buen nivel en el Castilla, pero sin el suficiente potencial para el primer equipo. Y esas pequeñas operaciones, menos llamativas que otras, también han ayudado a ingresar fondos en tiempos de la Covid-19.

Javi Sánchez es uno de los casos. Cerca de tres millones ha aportado al Real Madrid tras su salida al Valladolid. E igual que él, aunque con una cantidad de 2,5 millones de euros, han salido otros canteranos como Dani Gómez, Jorge de Frutos o Alberto Soro.

Borja Mayoral durante un entrenamiento del Real Madrid

La duda Mayoral

El delantero es la última incógnita del Real Madrid. Fue convocado al partido contra la Real Sociedad, pero no contó con ningún minuto de juego. Y es que la idea desde un primer momento con Mayoral era buscarle una salida. Ofertas no le faltaban y al opción más factible parecía la del Levante. El club se reforzó antes y dejó a Mayoral cerca del Valencia. Los che, sin embargo, no atraviesan buenos momentos a nivel económico y se descartó esa opción.

A última hora ha entrado en la puja la Roma. El equipo italiano sería una gran opción para Mayoral, que ya sabe lo que es salir de España para buscar minutos. El conjunto de la Serie A negocia su incorporación y la salida estaría tasada en algo más de 10 millones de euros. Es decir, el Real Madrid superaría los 100 'kilos' con sus canteranos.

