Mourinho: "Creo que Zidane está feliz de que Bale se haya ido y yo de que esté aquí"

El Tottenham se enfrenta este jueves al Shkendija, en partido correspondiente a la Europa League, pero no lo hará con Sergio Reguilón entre los elegidos. Así lo ha confesado José Mourinho en la rueda de prensa previa al partido, en la que también ha tenido unas palabras para Gareth Bale y Dele Alli.

El técnico portugués ha mencionado a Zinedine Zidane y ha asegurado que cree que estará "feliz" con la partida del 'Expreso de Cardiff' a Londres, pero esto es algo que también hace muy feliz al propio Mourinho y al futbolista. Aunque todavía habrá que esperar un poco más para ver al extremo visitiendo la elástica de los spurs, ya que arrastra una lesión y está en pleno proceso de recuperación.

"No he hablado con Zinedine pero creo que está feliz de que se haya ido y yo estoy feliz de que esté aquí. Gareth es feliz de estar aquí. Ojalá al final de la temporada estemos todos felices y se pueda quedar con nosotros. Está muy feliz y la felicidad es muy importante en la vida, en el fútbol. Yo lo siento así en mi propia experiencia", ha comenzado diciendo sobre Gareth Bale.

Bale posando con la camiseta del Tottenham Tottenham Hotspur

"Por supuesto que él no va a intentar jugar todavía. Vamos a tardar un poquito más, pero la manera que está trabajando con los médicos me hace pensar que cuando lo tengamos será el jugador que él es", ha añadido el entrenador portugués sobre el ex del Real Madrid.

Reguilón todavía no

El lateral, también procedente del Real Madrid, es otro de los futbolistas que más ilusiona a la familia de los spurs. Pero todavía no está disponible para jugar este duelo de la Europa League, ya que aún ni siquiera está inscrito en la lista de la UEFA, pero es uno más en los entrenamientos y pronto se le verá en acción.

Sergio Reguilón, en un entrenamiento con el Tottenham tottenhamhotspur.com

En rueda de prensa, José Mourinho también se ha referido al defensa, que al contrario que Bale llegó en forma de venta aunque con la opción de recompra para el Real Madrid: "Sergio Reguilón todavía no viaja. Ni siquiera está en la lista de la UEFA porque sabíamos que no estaría listo para este partido, así que mantenemos la misma lista de la ronda anterior".

Situación de Dele Alli

Al mismo tiempo que se hablaba en los días previos a las incorporaciones de Bale y Reguilón que Dele Alli podría acabar en el Real Madrid, la opción se ha ido difuminando después de sendos anuncios. El inglés continuará en el Tottenham y Mourinho ya ha asegurado que le dará una "oportunidad".

"Siempre he dicho que Dele tendrá su oportunidad. Viaja con nosotros. Tendrá la oportunidad de rendir y es importante que lo haga. Es importante que todos los jugadores lo hagan. Creo que se va a quedar, ahora hay una tendencia que cuando un futbolista rinde o no rinde se responsabiliza al entrenador porque le dio o no libertad. Siempre he sentido que el 99% de la responsabilidad es de los futbolistas. Yo, junto con el staff que trabajamos con el jugador, tenemos un 1%", ha sentenciado Mou.

