Almeida celebra el fichaje de Luis Suárez por 'su' Atleti y se burla del Real Madrid

"Los atléticos estamos muy contentos. Creo que es un buen fichaje el que hemos hecho". Con esas palabras ha celebrado José Luis Martínez-Almeida el fichaje (todavía no cerrado) de Luis Suárez por el Atlético de Madrid. Seguidor confeso del combinado rojiblanco, ha vuelto a hablar acerca de la actualidad atlética a pocos días del cierre del mercado de fichajes y el debut liguero de su equipo.

Martínez-Almeida ya ha hablado de Luis Suárez como rojiblanco. El alcalde de Madrid se define como uno de los seguidores que ven bien la llegada del delantero uruguayo a la plantilla que dirige Diego Pablo Simeone y reforzar así un ataque que en las próximas horas sufrirá la baja de Álvaro Morata, que pone rumbo a la Juventus como cedido a cambio de diez millones de euros.

Lo gracioso es que Almeida no se quedó ahí y, además de celebrar un fichaje que todavía no está cerrado y ya presenta dificultades, lanzó un dardo al Real Madrid, que debutó en Liga el pasado domingo: "Los atléticos estamos muy contentos. Creo que es un buen fichaje el que hemos hecho. Al Real Madrid no le vendría mal tampoco eh… que después del 0-0 de Anoeta. No sé si Jovic está funcionando muy bien…".

Almeida quiso recordar la falta de gol que mostró el Real Madrid contra la Real Sociedad en el Reale Arena un un partido que acabó con el marcador a cero en ambos equipos. Jovic fue uno de los nombres propios, pero por quedarse en el banquillo sin jugar pese al resultado y viendo como saltaban al campo antes que él dos canteranos: Marvin y Arribas.

Bartomeu bloquea el fichaje

Los atléticos esperan que en las próximas horas o días se esclarezca el fichaje de Suárez por el conjunto rojiblanco. Todo parecía hecho tras alcanzar el uruguayo un acuerdo con el Barça para quedar libre y su siguiente paso era fichar por el Atlético. Sin embargo, Bartomeu y su directiva se echaron para atrás al conocer que el plan de su '9' era firmar por uno de sus rivales directos en La Liga.

El Barça ha paralizado el fichaje de Suárez por el Atleti y pide al club que preside Enrique Cerezo un precio de traspaso para cerrar un acuerdo. Los del Wanda Metropolitano se niegan a pagar un traspaso, por lo que habrá que ver si Suárez llega a un acuerdo con el Barça para quedar libre y le dejen irse gratis al Atleti.

