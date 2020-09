Cavani se ofrece al Real Madrid y todo depende de la salida de Jovic, Mariano y Mayoral

Edinson Cavani continúa sin equipo y desde ESPN han colocado al Real Madrid y a la Juventus de Turín detrás de los pasos del delantero uruguayo. Los agentes del futbolista se mueven en el mercado y después del empate a 0 frente a la Real Sociedad, la opción del club blanco ha vuelto a estar de actualidad.

El conjunto que dirige Zinedine Zidane tiene en estos momentos cuatro delanteros centros en su plantilla: Karim Benzema, Luka Jovic, Borja Mayoral y Mariano Díaz. De estos, parece que el entrenador galo tan solo cuenta con su compatriota, el único que tuvo minutos en el primer partido en La Liga para los merengues.

El overbooking en la delantera hace inviable la llegada de otro '9' más a la plantilla del equipo blanco. Es por eso que la hipotética incorporación de Cavani se supedita a que tanto Jovic como Mayoral y Mariano abandonen el Santiago Bernabéu antes del cierre de la actual ventana de transferencias.

Edinson Cavani, con la camiseta del PSG REUTERS

El charrúa finalizó su contrato con el PSG al finalizar la pasada temporada. Al igual que Thiago Silva, el veterano delantero no entraba en los planes de futuro del coloso parisino y, en especial, de Thomas Tuchel. Es por este motivo por el que el nombre de Edinson Cavani no ha dejado de ser relacionado con importantes equipos de Europa durante los últimos meses.

Del Real Madrid al Atlético, pasando por el Benfica o la Juventus. Precisamente, el medio anteriormente citado señala que es la Vecchia Signora el club que más adelantado tenía el fichaje del ariete uruguayo, pero esto podría cambiar si se confirma la llegada de Álvaro Morata.

El fichaje de Morata complicaría la llegada del charrúa a Turín, quien veía con buenos ojos la opción de jugar en la escuadra bianconera ya que sus hijos viven en Nápoles, así estaría más cerca de ellos. La Juventus lleva varias semanas buscando de forma urgente un sustituto para Higuaín. Ya se habló de Luis Suárez, luego de Edinson Cavani y ahora de Álvaro Morata, quien llegaría cedido tras el acuerdo entre los clubes.

Cavani y una 'misión imposible'

El Real Madrid negocia con el Eintracht Frankfurt la salida de Luka Jovic como cedido para esta temporada 2020/2021. El delantero serbio quiere disfrutar de minutos para recuperar la confianza y ve en el regreso a su exequipo la mejor opción para él antes de intentar encarar un nuevo desafío en el conjunto merengue.

Jovic celebra un gol con el Madrid Reuters

Por otro parte, las situaciones de Mayoral y Mariano son más complicadas. El primero estuvo en la órbita del Valencia, mientras que el segundo se daba por hecho que acabaría en el Benfica, pero no se llegó a concretar la operación. El hispano-dominicano sí estaba dispuesto a abandonar la casa blanca tras lo sucedido el curso pasado.

No fue hasta que dio comienzo el 2020 cuando Mariano al fin debutó con el Real Madrid la temporada pasada y, aunque marcó en El Clásico, su rol no ha cambiado y tampoco la opinión de Zidane sobre él: no entra en los planes de presente y futuro de su equipo.

Así las cosas, el fichaje de Cavani por el Madrid se antoja muy complicado por la situación de la plantilla del conjunto español. El delantero de 33 años tiene a su favor la experiencia de sus años de carrera y que tiene un perfil muy diferente al de Benzema. Además llegaría gratis, pero en el club no quieren alterar su planificación económica por la crisis del coronavirus, mucho menos con una ficha top que añadir al balance.

[Más información - La llamada al gol del Real Madrid tras el 0-0: Zidane busca candidatos para solucionar la falta de puntería]