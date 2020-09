Avería en el avión del Real Madrid: llegarán con retraso a San Sebastián

El Real Madrid ha tenido que retrasar su viaje a San Sebastián. La expedición tenía previsto salir a las 12:00 horas hacia la ciudad vasca, pero una avería hidráulica en el avión ha obligado a tener que coger otro y también cambiar la ruta, según ha informado la Cadena COPE. Los jugadores volarán a Vitoria y, desde allí, harán una hora y cuarto por carretera para llegar a las 15:00 horas, dos horas después de lo esperado.

El equipo se estrena este domingo en Liga ante la Real Sociedad a partir de las 21:00 horas. Por culpa de esta avería, los blancos tendrán menos descanso y acumularán un viaje que no tenían previsto. Todo esto sucedió antes de despegar, por lo que no ha habido problema alguno en el aeropuerto Madrid-Barajas. Los blancos ya se dirigen hacia su nuevo destino con el objetivo de llegar cuanto antes a Donostia.

La plantilla se congregó en Valdebebas esta misma mañana para salir todos juntos hacia el aeropuerto. Zidane ha viajado con un equipo marcado por las bajas. Entre los disponibles no están algunas dudas como Isco o Hazard, que han sido protagonistas en las últimas jornadas. El malagueño se lesionó la semana pasada. Un esguince en el tobillo derecho que le iba a apartar entre siete y diez días. Su llegada al debut liguero era todo una incógnita y finalmente se ha confirmado que no estará con el resto del grupo. Había posibilidades y más después de las últimas sesiones de entrenamiento, pero Zidane no ha querido arriesgar.

Igualmente, el técnico merengue también ha dejado fuera a Hazard, como adelantó en rueda de prensa, y a Marco Asensio. El balear cabe recordar que se retiró lesionado de la concentración de la Selección. Al igual que con Isco, no se descartaba que pudiera llegar a la jornada ante la Real, aunque sus opciones eran mucho menores.

Fuera de la lista también se quedan jugadores como Militao, Mariano o Lucas Vázquez. Todos ellos se han estado entrenando estos días en las instalaciones por diferentes problemas físicos. Sobre todo Mariano que, más allá de las dudas que hay con su futuro, fue intervenido recientemente de una amigdalitis con la supervisión de los médicos del Real Madrid.

Sin presionar a Hazard

El delantero belga no está todavía en forma. Esta segunda temporada debe ser la suya y hay plena confianza en que pueda liderar el ataque del Real Madrid. Sin embargo, tendrá que esperar a la tercera jornada de la competición. Hazard no disputó ningún minuto en la última ventana de la UEFA Nations League, según indicó Roberto Martínez para no arriesgar, y en el Real Madrid van a seguir la misma estrategia.

El propio Zidane, horas antes, confirmó en rueda de prensa que no se iba a correr absolutamente ningún riesgo. "Está mejor y queremos, él el primero, que esté bien y no tenga molestias. Tenemos tiempo. Empezamos una temporada y necesita estar al 100% o 120%. Que los jugadores estén preparados para eso, es lo que queremos", informó el entrenador.

