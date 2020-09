Koundé aplaza su salida del Sevilla FC y mantiene pendiente al Real Madrid

Jules Koundé ha sido uno de los futbolistas revelación de esta temporada. El central del Sevilla FC ha cuajado un curso a un grandísimo nivel y junto a Diego Carlos ha formado una de las mejores parejas de centrales de La Liga, seguramente la de mayor rendimiento junto a Sergio Ramos y Varane. Precisamente, este espléndido estado de forma durante todo el año es lo que ha provocado el interés, en otros, del Real Madrid.

El conjunto blanco está sondeando el mercado en busca de un central de futuro que pueda ocupar la plaza, en unos años, de Sergio Ramos, por lo que necesita afinar mucho su búsqueda ya que sustituir al capitán es una de las misiones más difíciles que se pueden plantear en el fútbol mundial.

Es casi imposible poder encontrar a un jugador que pueda alcanzar el nivel fútbolístico del camero, pero además tener ese carisma y ese liderazgo que busca el equipo blanco. Sin embargo, todos los informes que se manejan en la 'Casa Blanca' sobre el central del Sevilla son muy buenos y está dentro de todas las quinielas junto a otros nombres como el de Dayot Upamecano.

Koundé salvando un balón en línea de gol en la final de la Europa League

El jugador del equipo andaluz ha concedido una entrevista al medio Estadio Deportivo donde ha hablado de su futuro y en la que ha sido de todo menos contundente. Si en Sevilla estaban tranquilos con el futuro de Koundé, después de sus últimas palabras no deberían seguir estándolo, ya que el central ha afirmado que este año quiere quedarse en Sevilla e intentar pelear por más título, pero que después ya se verá.

Koundé sabe que su nombre ha salido en muchos medios este verano y que se ha especulado con una posible salida, o, mejor dicho, con un posible fichaje por parte de algún grande, pero el defensa mantiene la calma: "Soy jugador del Sevilla, estoy bien aquí. De momento soy jugador del Sevilla y estoy muy concentrado en lo que tenemos que hacer como grupo. A dí de hoy, me quedo en el Sevilla".

Las dudas de Koundé

Sin embargo, Koundé matiza su idea de futuro: "Hay una frase que repetimos mucho y a veces parece que se dice sin pensarlo, pero la realidad es que en el mundo del fútbol no sabemos nunca lo que va a pasar".

Koundé y Julen Lopetegui, durante un partido del Sevilla sevillafc.es

Por ello, cuando se le pregunta por sus planes a largo plazo, Koundé no se atreve a mojarse y deja todo en el aire, algo que sin duda no habrá gustado en Sevilla: "Ahora mismo no pienso en un futuro a largo plazo, lo que sé es que estoy contento en el Sevilla y muy agradecido, porque es un honor estar en este club, en el que he crecido mucho. Soy feliz".

Koundé es feliz en Sevilla, pero no quiere decir ninguna palabra que pueda hipotecar su futuro. Sabe que ahora mismo es uno de los centrales de mayor proyección del fútbol europeo y que grandes equipos como el Real Madrid tocarán su puerta en breve, por lo que prefiere mantenerse comedido, afirmando que luchará este año por los colores del Sevilla y que en el futuro ya se verá lo que sucede, aunque eso es un síntoma claro de que el francés no se ve en el Sánchez-Pizjuán a corto plazo.

