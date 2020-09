El Real Madrid jugó este martes su único partido de pretemporada ante el Getafe. Se trató de un encuentro del que se supo muy poco de manera oficial, solo que los blancos se habían llevado la victoria. Pero con el paso de las horas fueron saliendo a la luz más detalles, como que el resultado final había sido de 6-0 a favor de los de Zidane. Cuatro goles de Karim Benzema, uno de Sergio Ramos y otro del canterano Arribas.

Pero Edu Aguirre contó algo más en El Chiringuito de Mega a la noche. El tertuliano del programa que presenta Josep Pedrerol explicó que desde el vestuario del Real Madrid se habían quejado de la brutalidad con la que se emplearon los jugadores del Getafe pese a tratarse de un amistoso que no fue ni retransmitido.

"¿Que se haya hinchado a patadas el Getafe en un entrenamiento te parece normal?", instó Pedrerol a Tomás Roncero durante la explicación de Edu Aguirre. Roncero trató de buscar un porqué a la actitud de los Bordalás en el amistoso. El siguiente partido del Real Madrid ya será su debut en Liga el próximo domingo ante la Real Sociedad.

INFORMACIÓN de @EduAguirre7



"El vestuario del Real MADRID ha 'FLIPADO' con las PATADAS que ha dado el GETAFE".#ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/1z0sWo4sHC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2020

El juego duro del Getafe

"En el vestuario del Madrid han flipado con la cera que ha dado el Getafe. Las patadas que ha dado el Getafe".

Palabra de los jugadores

"Se sabe. El vestuario del Madrid sabe que el Getafe es un equipo muy duro, que va fuerte. Me lo han dicho varios jugadores".

No era intensidad

"Varias personas me han dicho 'hemos alucinado con las patadas'. Para que a mí me digan eso... Yo he dicho: 'bueno, intensidad'. Y la respuesta ha sido 'no, no, no'. Han ido duro".

[Más información: El Real Madrid gana 6-0 al Getafe su único amistoso de pretemporada]