Mourinho lanza un guiño a Bale: "Traté de ficharlo para el Real Madrid y Gareth lo sabe"

José Mourinho ya está pendiente de lo que suceda con los fichajes que está sondeando el Tottenham Hotspurs. El técnico portugués ha lanzado un claro guiño a Gareth Bale, aunque no ha querido comentar "cosas hipotéticas". El luso ha desvelado que trató de contratarlo durante su etapa en el Real Madrid y se congratula de que Florentino Pérez siguiera su consejo después de su salida.

El entrenador de los Spurs habló en la previa del partido de la Europa League ante el Lokomotiv Plovdin. "No comento sobre cosas hipotéticas. Gareth Bale es jugador del Real Madrid. No es mi trabajo tener contacto con agentes, no quiero comentar sobre eso, especialmente sobre jugadores de otros clubes", explicó el preparador portugués que pronto podría tener a dos estrellas más en su plantilla.

La bomba la soltó cuando habló de su relación con el galés. "Traté de ficharlo durante mi etapa en el Real Madrid y el presidente siguió mi instinto y conocimiento y la temporada que me fui, trajo a Gareth al club. Eso no es ningún secreto y Gareth lo sabe", desveló un Mourinho que no quiere dar por hecho su contratación, pero también es consciente de que los contactos se están produciendo.

José Mourinho, durante el partido entre el Tottenham y el Everton de la Premier League REUTERS

Eso sí, Mourinho parece estar satisfecho con la llegada de alguna nueva incorporación: "Una plantilla es un rompecabezas y cuando un nuevo fichaje completa el rompecabezas es genial para el equipo. Tres semanas más y el mercado está abierto en ambos sentidos. Creo que en el fútbol hay que estar siempre esperando que suceda algo. Veamos qué nos pasa. Nunca me gustó comenzar la competencia con una ventana de transferencia abierta".

Dele por Bale

La operación de retorno del galés al Tottenham podría llegar en forma de trueque con Dele Alli. Este acuerdo podría ser el movimiento estrella de una ventana de transferencias de lo más atípica, producto de la crisis del coronavirus que ha dejado un mercado de fichajes alejado de las sumas que superaban los 100 millones de euros en los últimos años.

El Madrid, por ahora, no se plantea una operación así. Su prioridad es dar salida a Bale y su ficha tan alta, pero el Tottenham no parece estar preparado económicamente para asumir su salario íntegro, como pretende el club blanco, y sin deshacerse de una pieza como Dele. Una partida de ajedrez entre Madrid y Spurs en la que uno de los deberá ceder al final si quieren cerrar la operación.

"Gareth todavía ama a los Spurs", dijo su agente Jonathan Barnett ese martes tras estallar los rumores sobre su representado y el Tottenham. "Es donde él quiere ir", añadió rotundamente en declaraciones para la BBC de Gales. Y es que el Expreso de Cardiff no se ha olvidado del equipo en el que brilló en la Premier y por el que ahora quiere volver a fichar.

Reguilón, casi hecho

La operación se cifra en 30 millones de euros, 5 más de lo que se esperaba en un primer momento. Una de las condiciones del Real Madrid era incluir una opción de recompra, algo a lo que finalmente ha accedido el conjunto de Londres y a lo que se había mostrado contrario el Manchester United.

Durante los dos próximos años, el equipo blanco podrá recomprar a Reguilón por una cantidad entre 5 y 10 millones más de esos 30 'kilos' que pagará ahora el Tottenham por el lateral izquierdo. Así, el defensa podría regresar al Santiago Bernabéu en 2021 o 2022 a cambio de 35 o 40 millones de euros.

