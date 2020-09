Mourinho y Bale ya han hablado de su llegada al Tottenham: "Está más cerca de dejar el Madrid"

Gareth Bale está más cerca que nunca de abandonar el Real Madrid. El galés no contaba para Zidane y el club quería encontrarle un nuevo equipo. El delantero, por su parte, abrió hace unas semanas la puerta a jugar en una competición como la Premier League. Y a algo más de 15 días para que cierre el mercado de fichajes, Bale está a un paso de jugar en el Tottenham la próxima temporada.

Los dos clubes implicados ya están negociando y el agente de jugador, prácticamente cada día, está explicando a diferentes medios de comunicación cómo van las conversaciones entre el Real Madrid y el Tottenham. Jonathan Barnett, agente de Bale, ha vuelto a hacerlo con Sky Sports como plataforma. El representante ha detallado que "Bale está más cerca de dejar el Real Madrid que en cualquier otro momento en los últimos siete años".

Pero, además, ya se ha producido un contacto muy importante. Y es que Bale y Mourinho han tenido su primera conversación. "Gareth ha hablado con José y le ha explicado cómo los spurs tienen un lugar especial en su corazón", ha informado el agente del jugador.

Barnett ha reconocido que la operación requiere de mucha paciencia pues es un trato "complicado". Sin embargo, pese a todas las dificultades, "hay razones para creer que está cerca y las cosas podrían moverse muy rápido si las conversaciones siguen yendo bien", ha subrayado el agente.

Gareth Bale saluda a José Mourinho durante un partido de la Champions League

La cesión, por lo tanto, podría confirmarse en las próximas horas. El entrenador del Tottenham, más allá de esa conversación privada con el jugador, ha evitado opinar sobre su posible llegada. Eso sí, como suele ser habitual, Mourinho ha lanzado un guiño al que podría ser su delantero la próxima temporada.

"Traté de ficharlo durante mi etapa en el Real Madrid y el presidente siguió mi instinto y conocimiento y la temporada que me fui, trajo a Gareth al club. Eso no es ningún secreto y Gareth lo sabe", ha afirmado ante los medios. Sin embargo, ha querido recalcar que hasta que no haya nada cerrado no hablará del galés.

"No comento sobre cosas hipotéticas. Gareth Bale es jugador del Real Madrid. No es mi trabajo tener contacto con agentes, no quiero comentar sobre eso, especialmente sobre jugadores de otros clubes".

La operación del Tottenham

El club inglés puede poner el broche de oro a la operación salida del Real Madrid. El conjunto merengue ultima con el Tottenham la salida de Sergio Reguilón en forma de traspaso y la de Bale en forma de cesión. El adiós del lateral, además, ayudaría considerablemente a unas cuentas del Real Madrid muy positivas pese a la crisis de la Covid-19.

Para facilitar la operación, desde la entidad británica se ha puesto un nombre inesperado sobre la mesa. Y no es otro que el de Dele Alli. El delantero británico saldría rumbo a la capital española, Reguilón ficharía por el cuadro de Mourinho dejando cerca de 30 millones de euros en las arcas blancas y Bale abandonaría cedido el Santiago Bernabéu.

