El Tottenham ofrece el trueque de Dele Alli por Bale al Real Madrid

El mercado de fichajes se cierra el próximo 5 de octubre y en el Real Madrid todavía quedan pendientes algunos movimientos de la 'Operación Salida'. Uno de los nombres propios de esta es un Gareth Bale que se acerca a la Premier League. El Manchester United era el mejor colocado, pero en las últimas horas es el Tottenham el que parece haber tomado la delantera.

La operación de retorno del galés al Tottenham podría llegar en forma de trueque con Dele Alli. Este acuerdo podría ser el movimiento estrella de una ventana de transferencias de lo más atípica, producto de la crisis del coronavirus que ha dejado un mercado de fichajes alejado de las sumas que superaban los 100 millones de euros en los últimos años.

El propio Jonathan Barnett ha señalado, en declaraciones para BBC Sports Wales, que "Gareth todavía ama a los spurs". "Estamos hablando -Tottenham, Real Madrid y entorno de Bale-. Es donde él quiere estar", ha añadido el represente del 'Expreso de Cardiff'. Fue precisamente en el Tottenham donde el galés se convirtió en una estrella de talla mundial.

Bale abre la puerta

El Manchester United fue el primero en mover ficha. Todo después de que fuese el propio Gareth Bale el que confirmase que le gustaría regresar a la Premier League. "Si surgen esas opciones -interés de los clubes de la Premier League-, es algo que miraría con seguridad", dijo en Sky Sports durante su estancia con la selección de Gales.

Gareth Bale, en el entrenamiento EFE

A raíz de este paso adelante, el primero que da en este sentido desde que llegó al Santiago Bernabéu, hizo saltar las alarmas entre los clubes ingleses. Es así como el Tottenham entró en juego. El regreso de Bale al conjunto londinense no es la primera vez que se sondea, son ya varios los años en los que se ha hablado del interés de los spurs en la vuelta del extremo.

Sin embargo, esta es la primera vez que Gareth Bale proclama alto y claro que quiere salir y, de hecho, que esta no es la primera vez que lo ha intentado: "Traté de irme el año pasado pero bloquearon todo en el último segundo. Era un proyecto por el que estaba emocionado pero no se materializó. Ha habido otros casos en los que hemos intentado salir, pero el club no lo permite o han hecho algo. Todo depende del club".

Operación satisfactoria

El Tottenham plantea una operación beneficiosa para todas las partes. En primer lugar, para ellos, ya que conseguirían el regreso del hijo pródigo y se haría cargo del 50 por ciento de la ficha. Es este el punto caliente, ya que en Concha Espina quieren que los ingleses se hagan cargo del cien por cien. Un desahogo también para las arcas del Real Madrid, que finalizó con un superávit de 320.000 euros el pasado ejercicio, pero que debido a la crisis del coronavirus ha visto reducido su presupuesto a los 650 millones.

Por su parte, el club blanco se hará cargo del cien por cien de la ficha de un Dele Alli que llegaría para reforzar la zona ofensiva de la plantilla que tiene a su cargo Zinedine Zidane. El futbolista inglés ya sonó en el pasado como posible fichaje del Real Madrid de cara al futuro y es ahora cuando se podría hacer realidad con el ofrecimiento de trueque del Tottenham.

Dele Alli, durante un partido con el Tottenham

Las negociaciones con Daniel Levy siempre son duras, prueba de ello son las operaciones por Luka Modric o el propio Gareth Bale en el pasado, así como por un Christian Eriksen que acabó poniendo rumbo al Inter de Milán durante el pasado mercado de invierno. Pero ahora el club de Londres quiere ganar la carrera al Manchester United tanto con Sergio Reguilón como con el galés.

El Tottenham se hará con los servicios del lateral izquierdo, que el último curso ya militó en el Sevilla en calidad de cedido, a cambio de 30 millones de euros. El Real Madrid se reserva una opción de recompra por el defensa. Este presumible acuerdo hace que el trueque con Bale y Dele Alli, así como la diferencia a la hora de asumir los distintos salarios, sea como anteriormente se ha especificado.

