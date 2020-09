El Real Madrid gana 6-0 al Getafe su único amistoso de pretemporada

El Real Madrid se ha impuesto en el único partido de pretemporada al Getafe por 6-0. Los blancos, con un gran número de bajas, compensaron la presencia de pocos jugadores del primer equipo con canteranos del Castilla que este verano se hicieron con la UEFA Youth League. Zidane y Bordalás han tenido su prueba particular en la semana en la que comienzan la acción en La Liga.

Todos los goles fueron en la primera mitad donde los blancos aprovecharon que el Getafe salió con cinco jugadores del filial. Los jugadores que Zidane ha elegido para el encuentro han sido: Courtois, Lunin, Odriozola, Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Varane, Militao, Marcelo, Mendy, Javi Hernández, Miguel Gutiérrez, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Antonio Blanco, Sergio Arribas, Carlos Dotor, Benzema, Mayoral, Vinicius, Rodrygo, Latasa y Marvin.

El más destacado del encuentro fue Karim Benzema que metió cuatro goles. El francés aprovechó los primeros 45 minutos del partido para campar a sus anchas por el césped del Alfredo Di Stéfano, donde se disputó el choque. El delantero sigue con su buen estado de forma después de que terminase la pasada temporada luchando con Leo Messi por el premio pichichi.

PRETEMPORADA | Final en Valdebebas con derrota en el último amistoso. — Getafe C.F. (@GetafeCF) September 15, 2020

Sergio Ramos y el canterano Sergio Arribas, que fue titular, fueron los otros dos goleadores. El central de Camas también sigue con su buen estado de forma de cara a portería después de firmar su mejor temporada goleadora durante la 2019/2020. El interior del Castilla ya fue uno de los más destacados en la Youth League y ha cumplido ante Zidane con ese tanto.

El Getafe no expuso demasiado a sus jugadores de la primera plantilla ya que Bordalás no quería poner en riesgo a nadie de cara a su estreno liguero frente al Osasuna de este viernes o sábado, aún por determinar la fecha debido al conflicto por los horarios entre Federación y LaLiga. El partido no fue retransmitido por ningún canal ni hubo prensa en las gradas.

Hazard, noticia

En el grupo de los que no jugaron hubo buenas noticias. Eden Hazard ya toca balón y participó en un entrenamiento alternativo en los Campos 1 y 2 de Valdebebas junto a Asensio, Isco, Jovic, Reguilón y el portero del filial Luis López. Todos ellos venían de ejercitarse en el gimnasio las sesiones previas, pero apuntan a perderse el partido de Liga contra la Real Sociedad.

No regresaron a la dinámica de grupo Isco Alarcón, en la última fase de recuperación de un esguince de tobillo, ni Marco Asensio por el edema que sufrió en la rodilla operada. Ambos realizaron ya trabajo de campo el lunes de forma individual y el cuerpo técnico estudia el momento para su vuelta con el resto de sus compañeros y apurar las opciones de que puedan viajar a San Sebastián.

Bale, que regresó con molestias en una rodilla de su selección, sigue recluido en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid. El galés sigue con su proceso de recuperación mientras su salida parece aclararse para poner rumbo a Inglaterra. Manchester United y Tottenham se pelean por él.

