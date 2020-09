Mbappé comunica al PSG que quiere marcharse en 2021: vía libre para el Real Madrid

La petición de Messi de abandonar el FC Barcelona no es la única sorpresa entre los grandes jugadores. Kylian Mbappé, el delantero referencia del fútbol francés y estrella del PSG, también ha comunicado a la entidad parisina que quiere marcharse al término de esta temporada 2020/2021. El atacante no quiere continuar y así se lo ha hecho saber a la cúpula de la entidad, según ha confirmado el periódico The Times.

Mbappé acaba contrato en 2022 y los rumores sobre su salida han sido constantes desde que llegó al PSG. Su potencial y la falta de títulos importantes en el equipo francés, además, han alimentado las noticias sobre una posible nueva etapa lejos de la Ligue 1. Si a ello se le suma el eterno interés del Real Madrid, las dudas sobre su continuidad son máximas.

Sin embargo, desde el PSG se ha intentado negar en todo momento cualquier posible marcha. El club galo ha aclarado públicamente y en varias ocasiones que Mbappé seguirá jugando en el equipo francés varias temporadas más. Se ha cerrado la puerta a cualquier operación de traspaso a otro equipo. Pero, pese a la insistencia de la entidad, el jugador ve como finalizada su etapa en París. Su intención, según esta información, es jugar La Liga o la Premier League.

"Se acerca algo especial para él. Ha vivido tantas cosas buenas aquí que el matrimonio es perfecto", aseguró Leonardo, director deportivo del PSG hace tan solo unos días. La hemeroteca del delantero, por el contrario, no es tan tajante. "Estoy en PSG, soy parte de este proyecto. De todos modos, estaré aquí la próxima temporada y ganaré tantos trofeos como pueda", afirmó el jugador a finales de julio. La "próxima temporada", esta de 2020/2021, era su único horizonte en el PSG.

Kylian Mbappé, durante un entrenamiento de este verano con el PSG Instagram (k.mbappe)

El conjunto francés hizo historia llegando a su primera final de Champions League en Lisboa. Llegaron como uno de los grandes favoritos y, tras unos cuartos de final de infarto ante la Atalante, donde rozaron la eliminación y el desastre, consiguieron alcanzar la esperada final. La heroica acabó ahí y el triunfo ante el Bayern, que hubiera supuesto el primer gran título de la entidad a nivel continental, se esfumó con una derrota por 1-0.

Vía libre para el Real Madrid

El club merengue tiene apuntado el nombre de Mbappé en su agenda desde hace temporadas. Zidane le quiere y es el sueño en la entidad merengue. Además, en varias declaraciones, él ha dejado entrever que la posibilidad de entrenar a las órdenes de Zizou sería un sueño. 2021 se había planificado como el año perfecto y tras esta última petición del jugador el Real Madrid parece tener vía libre para buscar su incorporación.

Tal es la relación tácita entre ambas partes que incluso el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habló al respecto del posible fichaje. El máximo dirigente merengue atendió a la prensa nada más proclamarse campeón de La Liga ante el Villarreal. Fue entonces cuando hizo frente a la pregunta más esperada para los aficionados: ¿Habría fichaje de Mbappé este verano?

El líder del Real Madrid, claro y escueto, descartó cualquier posibilidad para este verano. Ya no solo por la situación contractual del delantero, sino también por las complicaciones económicas que se avecinaban en el panorama europeo a causa de la Covid-19. "¿Mbappé? No habrá grandes fichajes este verano, puede esperar", espetó Florentino Pérez. Tras la petición del jugador, las posibilidades se multiplican.

