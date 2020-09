De Bale a Reguilón: límite 7 días y el Madrid tiene hasta 4 ventas pendientes antes del inicio de Liga

El Real Madrid está a menos de una semana de arrancar la temporada en el Reale Arena ante la Real Sociedad. Zidane espera que la situación en el mercado de traspasos se desatasque y pueda tener a su disposición solo a los jugadores con los que cuenta. Son varias las salidas enquistadas a siete días de que ruede el balón para el conjunto blanco por primera vez este año en La Liga y desde la dirección técnica confían en poder ver en los entrenamientos a los miembros de la plantilla que se han ganado su sitio.

La cuenta atrás ya ha empezado en la dirección deportiva para conseguir que Gareth Bale, Sergio Reguilón, Borja Mayoral y Mariano Díaz salgan antes de que el próximo domingo Zidane escuche el primer pitido inicial de la temporada. El francés ha tenido libertad para elegir con quién contar y con quién no. Ahora solo queda que los equipos interesados den el paso definitivo para llegar a ese acuerdo.

Mientras ya trabaja para que sus pupilos lleguen en la mejor forma posible, aún sigue viendo en Valdebebas algunas caras a las que no espera ver el resto del año. Aún así, el hecho de que el mercado siga abierto hasta primeros de octubre no cierra la puerta a que esos mismos jugadores puedan salir más tarde. El hecho de que no se consiga que los señalados encuentren nuevo equipo no significa que vayan a quedarse.

La dirección deportiva lleva trabajando desde el primer día de la nueva temporada, es decir, en el momento en el que el equipo quedó apeado de la pasada edición de la Champions League, para dejar la plantilla con el número de fichas que Zidane deseaba y también para conseguir ingresar dinero más que necesario por culpa de la crisis de la Covid-19.

Gareth Bale

La Premier sigue pendiente a la situación del jugador para buscar su oportunidad. En el Real Madrid quieren que salga, pero son conscientes de que no será fácil. Mientras se recupera de esas molestias en una de sus rodillas, la intención es que se resuelva su futuro. Las dificultades que plantea su entorno y su agente no hacen sencilla su salida. Pero lo mejor para todos sería que este mes de septiembre el club y el jugador separen sus caminos.

Sergio Reguilón

Cesión o venta, esa es la cuestión. El lateral está pendiente de las ofertas que llegan mientras la opción del Sevilla se va cerrando ante los rumores de la contratación de Acuña. El Manchester United parece dispuesto a poner dinero encima de la mesa, aunque también están interesados en la opción de la cesión si no se consigue llegar a esa cifra deseada.

Borja Mayoral

Sigue esperando a que el Valencia se aclare con una situación muy convulsa. Las declaraciones de Javi Gracia explicando que necesitaba fichajes podrían acelerar la situación. El delantero ha rechazado otras ofertas porque se sentía muy atraído por la oferta ché, pero tendrá que empezar a valorar otras opciones si finalmente el equipo de la ciudad del Turia no puede abordar su contratación.

Mariano Díaz

Después de que haya descartado la opción del Benfica, la dirección deportiva ve como su situación se vuelve a enquistar una temporada más. Sigue entrenando con el equipo y Zidane ya ve que tendrá que contar con él. Ya fue útil el año pasado como en ese Clásico en el que consiguió un gol al minuto de entrar. En cualquier caso, si llaman a la puerta para hacerse con sus servicios, el Real Madrid estará encantado de escuchar.

