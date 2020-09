Benzema, el sueño del Lyon: Juninho explica la estrategia para hacerse con su fichaje

El Lyon sueña con volver a encontrarse en el camino con Karim Benzema. Han pasado más de diez años desde que el delantero francés saliera de casa para jugar en el Real Madrid, pero en el club galo no se olvidan de él. Su director deportivo, el legendario Juninho Pernambucano, ha vuelto a hablar del '9' blanco y ha puesto sobre la mesa la estrategia que pretenden seguir para hacerse con su fichaje.

"Es nuestro sueño que Karim termine con nosotros", reconoció Juninho sobre Benzema en RMC, aunque no es la primera vez que habla al respecto. El brasileño dejó claro que todos quieren que el ariete vuelva al club, aunque es consciente de que a corto plazo parece algo imposible.

Juninho elogió a lo que se ha convertido Benzema hoy en día: "Actualmente, todavía se está desempeñando muy bien. Es interesante, incluso para él, si accede a regresar, no tener una mala racha -de goles-. Pero creo que es alguien que hace mucho, que presta atención a su físico y que tiene capacidades físicas importantes".

Benzema protege el balón frente a Militao

Trazó el plan que dibuja en su mente para el regreso de Karim al Lyon: "Es el sueño de todos aquí verlo volver a casa por dos temporadas, jugar la Champions League con nosotros, marcar goles, ayudarnos a tener buenos resultados, ser un líder, llevar el brazalete y aportar toda su experiencia con sus cuatro Champions, de la que es uno de los máximos goleadores", dijo.

"¿Vamos a triunfar o no? No lo sé. Por supuesto, será un esfuerzo porque no podemos pagar el sueldo que recibe en el Real Madrid", reconoció. Aunque mandó un aviso de cara al futuro: "Estamos esperando el momento oportuno para ponerle el proyecto sobre la mesa".

Su relación en el Lyon

También habló de cómo fue su relación cuando compartieron vestuario: "Hay mucho respeto entre nosotros, jugamos juntos, lo conocí cuando llegó a los profesionales a los 17 años, nos llevábamos muy bien a diferencia de lo que la gente pensaba en su momento y creo que le ayudé mucho en relación a las conversaciones que tuvimos en ese momento". "Es alguien con un talento increíble. Con toda su historia, es un sueño para nosotros ", concluyó.