El día que Memphis Depay dijo que su objetivo era jugar en el Real Madrid

El nombre del mercado del FC Barcelona en los últimos días en Memphis Depay. Este lunes de hecho se mostró muy halagado por esos rumores que le sitúan en Can Barça, pero no siempre quiso recalar en el conjunto azulgrana. Tras su llegada al Olympique de Lyon, mostró su deseo por vestir de blanco alguna vez en su vida. El Real Madrid era su gran apuesta como jugador de fútbol.

El equipo merengue es considerado uno de los mejores clubes del mundo y como tal son múltiples los jugadores que sueñan con vestir la elástica merengue. Depay, en una entrevista a De PSV Supporter en 2017, se mostró con una gran confianza en sí mismo. El futbolista que ya jugaba por aquel entonces en el Lyon aseguraba que jugaría en el Real Madrid "algún día" porque es su objetivo. Sin embargo, no ponía ninguna fecha, ya que explicó que "solo Dios lo sabe".

"Creo que iré al Real Madrid. Sí, ese es un objetivo serio. ¿Cuándo llegará ese momento? Solo Dios lo sabe. Él me ayudará y me llevará allí", explicaba el jugador que prácticamente acababa de llegar de no tener continuidad en el Manchester United. En Francia se ha convertido en una figura principal del conjunto francés que este año alcanzó las semifinales de la Champions League.

Memphis Depay, con la selección de Holanda EFE

El equipo ganador de la puja que hubo cuando despuntó en el PSV Eindoven fue el Manchester United, que llegó a ficharle por 34 millones de euros. Sin embargo, las expectativas no se cumplieron y Depay no logró hacerse un hueco en la Premier. A sus 26 años está disputando la temporada 2020/2021 de la Ligue-1 con el Olympique de Lyon donde en el último partido marcó un hat-trick.

Según ha publicado la prensa holandesa, Depay está cerca de un acuerdo con el club catalán, un movimiento que contaría con el visto bueno del Olympique de Lyon previo pago de entre 25 y 30 millones de euros. "No he escuchado mucho de mi agente, así que vamos a esperar. Sé que hay interés, pero más allá de eso no tengo nada que decir", dijo el delantero tras el partido este lunes entre Países Bajos e Italia, cuando un periodista de la cadena NOS le preguntó por las informaciones que lo vinculan con el Barcelona y la AS Roma.

Su carrera como cantante

El jugador de 26 años siempre mostró gran afición por el Hip-hop, lo que ha resultado en una carrera paralela a la futbolística. En el año 2017, Depay lanzaría 3 videos de freestyle, uno acompañado de Quincy Promes, su compañero de selección y exsevillista, que consiguieron más de 4 millones de visitas en su canal de YouTube. No sería hasta finales del año pasado que lanzaría su primer single 'No Love'. Una canción de trap en su idioma natal, el holandés, que suma más de 10 millones de visualizaciones.

Tras dejarlo durante unos meses para estar concentrado en la temporada con su equipo, lanzó su segundo single: 'Fall Back'. En el videoclip cuenta con la participación de su amigo y compatriota Justin Kluivert, actual jugador de la Roma. El video tiene una importante producción después de dejar ver cosas lujosas como aviones privados o un Rolls-Royce.

[Más información: Memphis Depay, el primer fichaje que podría llegar al FC Barcelona para 'contentar' a Leo Messi]