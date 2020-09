Bélgica mantiene cautela con el físico de Hazard: "No vamos a asumir ningún riesgo"

El físico de Eden Hazard es una de las grandes preocupaciones tanto de Bélgica como del Real Madrid. El delantero belga cuenta con calidad de sobra, pero las lesiones ya truncaron su primer año en la capital española y de ahí que no se quiera correr ningún riesgo. Es por ello que el seleccionador nacional, Roberto Martínez, haya mostrado el proceso que van a seguir con la estrella merengue.

El entrenador subrayó que "estará implicado en la sesión" de entrenamiento. Hazard, por el momento, "ha estado trabajando individualmente" y "ha intentado unirse al grupo cuando ha podido". Martínez despejó dudas asegurando que "médicamente", el delantero estrella de la selección "está perfecto". Sin embargo, es "cuestión de ser muy cuidadosos con su introducción" en la dinámica del equipo.

El plan está claro y el momento que atraviesa Hazard también. "No está en plena forma aún", ha especificado Roberto Martínez, pues el belga "no ha podido entrenar en grupo" con el Real Madrid. Por esa razón han decidido ser "muy cuidadosos" para no jugar con el estado físico del delantero.

"Vamos a ser muy cuidadosos y no vamos a asumir ningún riesgo", ha indicado el seleccionador. Su presencia en la segunda jornada de la UEFA Nations League se decidirá en el último momento. "Si mañana puede jugar sería ideal", recalcó Roberto Martínez. Pero, si por el contrario no ven que esté en óptimas condiciones, "su presencia en la concentración" habrá bastado pues contarán con "el capitán diez meses después".

Eden Hazard, con la camiseta rosa del Real Madrid para la 2020/2021 EFE

Las palabras de Roberto Martínez han cambiado en comparación a la de días anteriores. El seleccionador destacó que Hazard estaba "muy bien" y mostró su seguridad para que jugara "en alguno de los partidos, si no en los dos". Finalmente, esa posibilidad de debutar en esta UEFA Nations League queda en el aire.



Este martes 8 de septiembre, Bélgica jugará en Bruselas ante Islandia tras su triunfo por 0-2 ante Dinamarca. El conjunto de los diablos rojos, que por el momento se mantiene líder del grupo, luchará por mantenerse en lo más alto en función del resultado que coseche Inglaterra, igualada a puntos y en segunda posición.

El año de Hazard

El delantero belga quiere que esta temporada 2020/2021 sea la suya. Después de un primer año como jugador del Real Madrid algo discreto, Hazard quiere demostrar la razón de su fichaje. No es la primera vez que sufre un año inicial de adaptación y, si las lesiones le respetan, será uno de los líderes del esquema de Zidane.

El año pasado disputó un total de 22 partidos. Muchos menos de los previstos y todo por las complicaciones físicas. Las lesiones se extendieron desde diciembre hasta febrero y en marzo pasó por quirófano. La paralización de la competición le ayudó en su recuperación, pues no se perdió tantos encuentros. Con el regreso de La Liga, Hazard disputó algunos partidos. Su última aparición fue en Champions contra el Manchester City. Los de Zidane no consiguieron remontar y pusieron punto y final a su temporada.

