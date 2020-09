En Francia meten al Marsella en la puja por Borja Mayoral

Borja Mayoral regresó del Levante al final de esta temporada para reincorporarse a las filas del Real Madrid, pero por poco tiempo. Mientras ha tenido prácticamente hecha su salida a Lazio primero y a Valencia después, el delantero sigue esperando destino ya que no entra en los planes de Zidane y termina contrato el próximo verano. Ahora, en Francia le sitúan en la órbita del Olympique de Marsella.

France Football publica este domingo una lista de nombres para que el equipo del sur del país galo y el del canterano madridista está. Los de André Villas Boas afrontan un mercado de fichajes bastante limitados y con problemas con el Fair Play Financiero, por lo que no podrán hacer un gran desembolso. Es por lo que la información recoge jugadores que no tengan un gran coste.

De hecho, sitúan a Mayoral por debajo de los seis millones de euros, una cifra que el Real Madrid querría superar para dar salida a un ariete que aún sigue prometiendo a sus 23 años. La última oferta del Valencia, según se informaba en Italia, rondaba los 20 millones: 15 fijos y cinco más en variables. La Lazio no llegaba a esas cifras y, tras apostar por Oshimen, todo se enfrió.

Mercato : Quel attaquant pour l'Olympique de Marseille pour moins de 6 millions d'euros ? https://t.co/c4p3cSU6Jt — France Football (@francefootball) September 5, 2020

El Real Madrid sigue esperando a que lleguen esas ofertas que satisfagan la cifra que en un principio se puso en el cartel de este jugador. La entidad valoró al jugador en torno a los 20 y 25 millones de euros. Aún no ha llegado ninguna propuesta de manera formal, por lo que cuando estos tanteos se hagan realidad, el club empezará a valorar dónde puede desarrollar mejor su carrera.

Las últimas ventas

El Real Madrid quiere cerrar su plantilla cuanto antes. No falta ninguna incorporación por confirmarse y el foco está puesto en aquellos jugadores que deben abandonar la entidad lo antes posible. El club ya ha determinado con qué jugadores cuenta y con los que no y la intención es abrir la puerta para alcanzar la meta de 100 millones de euros que se marcaron en el inicio del mercado. Sin embargo, ni Mariano ni Bale saben todavía dónde jugarán y el club merengue, pese a sus intentonas, no ha conseguido certificar su adiós.

El jugador hispano-dominicano cuenta con ofertas y la del Benfica fue la que más valoró el club merengue. Era un equipo con potencial, que además iba a darle los minutos suficientes a Mariano y que no tiene rivalidad alguna con la entidad. Ambos clubes llegaron a un acuerdo y se cerró la operación. Mariano iba a salir cedido durante una temporada, con una opción de compra de 18 millones de euros y con el Benfica haciéndose cargo de su ficha. Pero el castillo de naipes se cayó.

En cuanto al otro caso, el Real Madrid se ha reunido en los últimos días con el agente de Bale. La intención era conocer de primera mano cuáles son sus preferencias y próximos pasos, pero no se ha sacado nada en claro. En un primer momento su entorno confesó que quería seguir en Madrid y recientemente el jugador ha negado la mayor pidiendo salir.

