Los consejos de Zidane a Brahim antes de su cesión al Milan: "Fue muy bueno conmigo"

El Real Madrid ha cerrado en los últimos días varias de las salidas esperadas. Brahim Díaz, apuesta del club merengue de cara al futuro, jugará cedido una temporada en el AC Milan. Una marcha obligada y que responde única y exclusivamente a la falta de minutos en la entidad de Chamartín. La confianza en su potencial es total y de ahí que no se haya incorporado ninguna opción de compra para los italianos.

El malagueño ya ha estado en contacto con los jugadores del cuadro italiano y es uno de más de la plantilla rossonera. Incluso ha realizado sus primeras declaraciones como jugador del Milan, donde el Real Madrid, directa a indirectamente, ha estado muy presente. Sus primeras palabras se produjeron nada más aterrizar en suelo italiano, pero en esta ocasión ha hecho frente a las preguntas de los medios de comunicación.

Según el joven, sus "primeras impresiones como jugador del Milan" fueron "muy buenas porque se nota que lo que es" el club rossonero en todo el país. "Es un prestigio", destacó Brahim, el poder estar en un equipo "con una historia increíble". "Es un prestigio poder estar aquí", recalcó. Y es que, según Brahim, su juego se caracteriza por tener un "talento" desarrollado a base de "trabajo duro". Pese a ello, los aficionados "tienen que disfrutar con todo el equipo".

Después de formar parte del Manchester City y de tener una presencia algo discreta en el Real Madrid, Brahim vivirá su primera temporada como fichaje estrella. El Milan quedó en sexta posición de la Serie A y tendrá una plaza en la segunda competición europea, por lo que el jugador español podrá aumentar sus opciones y reivindicarse en la élite.

Brahim Díaz, en un entrenamiento del Real Madrid

Además, no llega sin tener ninguna información. Él mismo ha revelado que Zidane, técnico del Real Madrid, habló con él sobre la situación del fútbol en Italia. "Fue muy bueno conmigo", ha subrayado" y le habló "muy bien de Italia y de la liga italiana". El entrenador merengue "estuvo al lado de Milán" y le confesó que es "una ciudad que le encanta".

Por si fuera poco, el centrocampista también se encontrará con un buen conocedor de lo difícil que es triunfar en el Real Madrid. Theo Hernández, ex del Alavés y que no consiguió consagrarse en la capital con la elástica blanca, será compañero de Brahim. Aún no han hablado, pero "nada más llegue al equipo y esté en el entreno", el jugador cedido prevé "un buen trato porque él ha estado en el Madrid" y "sabe lo que es estar" en el equipo merengue".

El Madrid aligera la plantilla

El club merengue ha tomado una estrategia muy clara en estas últimas semanas. Había que dejar algo de hueco en la plantilla y dar salida a aquellos jugadores que no iban a tener tantos minutos. Brahim era uno de ellos, pero no el único. La entidad, de hecho, ha cerrado varias operaciones de jugadores con gran futuro.

Sin ir más lejos la de Óscar Rodríguez, que dejará 15 millones de euros en las arcas del Real Madrid y que jugará las próximas cinco temporadas en el Sevilla. Sin embargo, el club de Chamartín mantendrá un derecho de tanteo sobre el jugador y el 25% de sus derechos. Se espera que salgan también otros como Mariano, James o Bale.

[Más información - De Brahim a Kubo: el Real Madrid y su estrategia para las salidas de sus jóvenes talentos]