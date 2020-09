Ceballos reconoce más ofertas que la del Arsenal: "En La Liga había equipos interesados en mí"

Dani Ceballos jugará una temporada más en el Arsenal. El centrocampista español cumplió con creces la última campaña y se convirtió en un pilar fundamental de Mikel Arteta. El apoyo del técnico, de hecho, ha sido una de las claves a la hora de tomar su decisión. Ceballos estará un año más en la Premier y luego regresará a Madrid para suceder a Modric.

El de Utrera, en la primera entrevista con el Arsenal tras confirmarse esta segunda cesión, ha mostrado su felicidad por alargar su vínculo con el equipo inglés y ha aprovechado para desvelar que ha tenido otras ofertas sobre la mesa en estas últimas semanas de descanso.

"Estoy muy contento de estar de vuelta en el Arsenal", espetó el medio. "Estoy muy feliz de haber vuelto a un club en el que me siento importante". Y es que, si la temporada pasada tuvo presencia en hasta 37 partidos con la entidad británica, en esta nueva campaña espera aumentar su protagonismo.

Ceballos ha escogido el Arsenal por varias razones. La primera es que ya está integrado. Y la segunda es el respaldo que tiene de Mikel Arteta, con quien ha conseguido establecer una relación de complicidad que es vital a la hora de desarrollar la carrera deportiva de cualquier joven. El utrerano "tenía otras opciones" como él mismo ha revelado. Una era el Real Madrid y otra "volver a la liga española, donde había equipos interesados" en su fichaje.

Sin embargo, su intención siempre fue quedarse en el Arsenal. Una vez que el Real Madrid analizó las posibilidades que Ceballos podía tener en el equipo de Zidane, y tras optar por dejarle marchar en calidad de cedido, el centrocampista no dudó y puso el foco en la Premier League.

"Hablé con el entrenador el año pasado, antes de la final -FA Cup-, y le dije que quería quedarme en el Arsenal y ganar títulos. Estaba muy contento con lo que Mikel había construido en el club desde que entró. Lo pasé muy bien en este club la temporada pasada y nunca tuve ninguna duda de que quería volver". Una conversación que el técnico desveló hace unos días y por la que había total seguridad en el Emirates de que podía regresar.

Bajo su tutela, Ceballos dio "el 100% tanto dentro como fuera del campo", ha reconocido él mismo en declaraciones a la web del Arsenal. "Cuando el entrenador, el club, los jugadores y todos te piden que te quedes un año más, te das cuenta de que te ven como un buen compañero y un buen jugador", ha recalcado.

Su complicidad con Mikel Arteta no es el único detalle que ha propiciado su regreso al Arsenal. Ceballos, además de subrayar que "todos pueden ver lo que está haciendo" el técnico español, también ha querido dar importancia a lo que "ha creado" en Inglaterra. "Hay una energía realmente positiva en el vestuario, los jugadores están felices y todos están haciendo su parte".

Además, Ceballos también ha puesto en valor el peso de una afición que le ha mostrado "mucho amor". Tanto "cuando estaba en casa" que le "enviaban mensajes" pidiendo su vuelta, como estos últimos días cuando su regreso al Arsenal se daba por hecho.

"Me siento orgulloso de que el club, el entrenador y, lo más importante, los aficionados quisieran que me quedara. No lo dudé ni por un segundo. Hemos estado negociando mi contrato todo el tiempo, hasta hoy, pero estoy muy feliz de estar de vuelta aquí y estaré con el Arsenal un año más", sentenció.

