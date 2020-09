Van de Beek explica las razones por las que no se cumplió su fichaje por el Real Madrid

El Real Madrid lleva meses pensando en reforzar su centro del campo. Estrellas como Luka Modric están viviendo sus últimos tiempos de rendimiento al máximo nivel y el club merengue quería un recambio de garantías. Por juventud y experiencia en la élite, el elegido fue Van de Beek. El jugador del Ajax, sin embargo, ha acabado fichando por el United.

El centrocampista se ha pronunciado tras cerrar el acuerdo con la entidad inglés. En una entrevista con el diario holandés The Telegraaf, Van de Beek ha explicado las razones por las que no ha terminado vistiendo de blanco como él mismo quería. El club madridista ya había alcanzado un acuerdo con el Ajax. El jugador, por su parte, había dado el visto bueno. Entonces, ¿por qué no se consumó la operación?

Según ha reconocido Van de Beek, a pesar de que "estaba cerrado con el Real Madrid y los clubes tenían también un acuerdo", por "alguna razón al final todo esto no se cumplió". El jugador ha explicado que vivió momentos de tensión, pues su sueño de jugar en el Santiago Bernabéu no se iba a cumplir.

"Al principio te sientes enfadado y te preguntas si una oportunidad así va a aparecer de nuevo", ha desvelado durante la entrevista. La explicación que le ha encontrado a su 'no fichaje' por los de Zidane es que "los jugadores que se iban a marchar del Madrid se quedaron y que por eso el club se retiró". Meses después, el Madrid busca hasta 100 millones de euros en traspasos.

Unas declaraciones que se producen horas después de que el propio representante del jugador diera detalles sobre la relación con el Real Madrid. El agente, recientemente, confesó que había varios clubes interesados y que la entidad de Chamartín era una de las que más opciones tenía para hacerse con el jugador.

Donny Van de Beek, con el Ajax Instagram (@donnyvdbeek)

"Había muchos clubes interesados en Van de Beek. Estaba el Madrid, el Barça, la Juve, el Arsenal... En marzo estaba todo preparado para que fuera al Real Madrid, pero con la pandemia se aplazó todo. Los clubes no tienen ingresos, no pueden vender... todo el escenario cambió". La Covid-19, que ha modificado por completo el panorama de fichajes en Europa, evitó la llegada del holandés.

Fichaje por la Premier

Ahora, en el Manchester United, Van de Beek ha afirmado que ha elegido con sus "sentimientos" siguiendo la misma línea de "toda" su carrera. "El dinero no era un problema porque con todos equipos que se presentaron, no tenía que preocuparme por eso", ha explicado. "El Manchester United en un sueño, y por supuesto un gran club en la mejor liga del mundo. No lo tuve que pensar ni por un segundo cuando se me presentó la oportunidad".

Su traspaso era tan esperado en el Manchester y hasta en el Ajax, conscientes de la importancia de ingresar fondos cuanto antes, que el jugador no fue convocado para el último partido amistoso. Una decisión tomada para evitar cualquier tipo de lesión que acabara por frustrar, una vez más, el fichaje de Van de Beek por uno de los grandes de Europa.





