El 2021 de Sergio Ramos: el reto de los éxitos con el Real Madrid y la Selección

Sergio Ramos ya ha marcado su hoja de ruta para esta temporada 2020/2021. El capital del Real Madrid afrontará un año más la responsabilidad de liderar el proyecto de Zidane sobre el campo, pero el reto de mantener la hegemonía en La Liga y recuperar el trono europeo en la Champions League no será el único. El también líder de la Selección ha dejado claro que quiere también ayudar al combinado nacional a conseguir la Eurocopa y los Juegos Olímpicos aplazados al próximo verano.

Este jueves inicia junto a Luis Enrique también un nuevo proyecto en el que vuelve a ser la pieza clave. Su liderazgo sobre el campo será imprescindible para hacer camino con un equipo muy joven y que aún busca asentarse. Alemania será un rival de nivel para medir cuál es la ambición del combinado nacional que vuelve a tener al asturiano como capitán de mando. El binomio entre el de Camas y el de Gijón se pone de nuevo manos a la obra para hacer disfrutar al país.

Pero eso no le hace olvidar que tiene por delante también una nueva temporada como líder del Real Madrid. Los éxitos de la pasada ya han quedado en eso, en las vitrinas del club. Ahora, la exigencia de esta entidad hace que todo se olvide y solo se piense en seguir haciendo más grande esas salas de trofeos en las que el gran capitán ya tiene bastante presencia.

Sergio Ramos, en un entrenamiento de la selección española con Thiago Alcántara y Sergio Busquets EFE

Esa ambición quedó clara en la rueda de prensa de este miércoles dejando claro que su intención es jugarlo todo en esta 2020/2021. "Me gustaría vivirlo todo, vivir cosas que no he sentido. Soy ambicioso y me gusta hacer todo lo posible. Pero hablaremos al final de la temporada y ojalá pueda decir lo mismo. Yo trato de hacer lo mejor en cada partido y ese trabajo de alimentación y descanso. Ya habrá tiempo de dosificar dentro de 10 años. Yo me siento un privilegiado cada vez que represento a mi país", explicó cuando le plantearon esa posibilidad de terminar la temporada jugando en Tokio 2020, que finalmente será en 2021.

Razones futbolísticas

Después de su mejor temporada goleadora y demostrar que tiene mucho fútbol en sus piernas aún, el central blanco quiere aderezar su gran carrera con un 2021 para la historia triunfando con el Real Madrid y España. Ramos quiere volver a ser importante una temporada más delante de la afición merengue pero eleva su apuesta apuntando a esas dos citas inéditas por culpa del coronavirus. Está en plena forma a sus 34 años y quiere seguir dejando su huella en la historia del fútbol consiguiendo esos dos títulos.

No se negocia su presencia en San Mamés. España iniciará la fase de grupos del campeonato de selecciones europeas allí y Ramos quiere lucir el brazalete de capitán. Su intención es que esta nueva generación sume partido a partido y pueda dar la sorpresa para meterse en una fase final que tendrá en Wembley su gran colofón. Una vez la Covid-19 remita su efectividad, la gran alegría para el país sería ver a la Selección allí.

La apuesta del de Camas es grande, pero si algo ha demostrado Ramos es que cualquier reto se queda corto para su ambición. Después de ganarlo todo con la Selección, lo único que le falta son esos Juegos Olímpicos en los que lideraría a una gran generación de jugadores jóvenes. El jugador del Real Madrid tendrá una motivación extra para esta nueva temporada, en la que también afrontará su renovación.

Sergio Ramos celebra un gol con España Reuters

Esta cuestión no le quita el sueño de momento y deja claro que nunca se ha planteado salir. "No nos genera intranquilidad ni a mí ni al club. Siempre he dicho que el tema del futuro no me preocupa. Llevo muchos años en el Madrid y nunca me he planteado la salida del equipo en el que quiero estar. No creo que haya problemas si tenemos que llegar a un acuerdo. Me centro en hacer una buena temporada", concretó en la rueda de prensa con la Selección.

El tándem Zizou-Ramos

Todo ello sin olvidar que tendrá por delante una temporada muy condensada después de que ya vaya con retraso el inicio de la 2020/2021 con el Real Madrid. Los blancos no jugarán la primera jornada, arrancarán en la segunda ese camino para certificar su hegemonía en La Liga y buscar revalidar el título. Mientras tanto el equipo necesita también mejorar su imagen en Europa después de dos temporadas consecutivas cayendo en octavos de final. Esa comunión que guarda con Zidane y que solo atesora títulos quiere ver ampliada su complicidad en forma de trofeos.

El compromiso de Sergio Ramos no deja dudas, ni con su club ni con su selección nacional. A pesar de su veteranía, su rendimiento no ha visto bajón alguno, todo lo contrario. Los blancos solo hacen que disfrutar de la mano del camero y España necesita del liderazgo de su gran capitán que no para de sumar internacionalidades incluso después de convertirse este último año en el jugador que más veces ha vestido esta camiseta.

