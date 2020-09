Sergio Ramos no es Leo Messi: se quiere retirar en el Real Madrid

Este 2020 no está siendo el año del Barcelona. Primero por haber acabado la temporada sin conquistar ni un solo título y, encima, la temporada culminó con la humillación histórica frente al Bayern Múnich en Champions League y con Leo Messi asegurando que ya no se siente futbolista del Barça.

Las aguas bajas revueltas en el Camp Nou. Este miércoles tuvo lugar una cumbre entre el entorno del futbolista -padre, hermano y abogado- y el club -el presidente Josep María Bartomeu y el directivo Javier Bordás-, pero en esta lejos de acercar posturas, cada una de las partes se mantuvo firme en la suya.

Messi no quiere ni oír hablar de la posibilidad de renovar con el Barcelona. Da como finalizada su etapa de 20 años en el club blaugrana y ahora espera que se puede llegar a un acuerdo para salir del Camp Nou. Este es un tema que está en boca de todos. Desde el aficionado culé a los rivales. Y, por supuesto, también entre los jugadores del Real Madrid.

Toni Kroos se refirió a ello en el podcast Einfach mal Luppen que tiene junto a su hermano: "Si uno de esos jugadores ya no juegan en el máximo rival, para nosotros no es necesariamente malo. Messi fuera de Barcelona significa que al Barça le falta un arma total". "Creo que casi nadie en el mundo del fútbol puede imaginarse al Barcelona sin Messi", añadió el centrocampista alemán.

Toni Kroos y Leo Messi, en El Clásico Reuters

También Sergio Ramos habló en la rueda de prensa previa al partido entre Alemania y España sobre el argentino: "Es un tema que debemos dejar al margen. No nos incumbe. Se ha ganado el respeto de decidir su futuro. No sé si lo estará haciendo de la mejor manera. Para el fútbol español, para el Barça y para nosotros que nos gusta ganar a los mejores nos gustaría que permaneciera".

"Como he dicho, Leo hace mejor a la liga española y a su equipo, hace más bonitos los Clásicos porque te gusta ganar estando los mejores y él es de los mejores del mundo. Se ha ganado el derecho a decidir él solo. No es una noticia preocupante", sentenció el capitán del combinado nacional y del Real Madrid.

Ramos, siempre blanco

Si Messi quiere dejar el Barça, Ramos se sitúa en la postura totalmente contrario en el Real Madrid. Por la cabeza del central de Camas no pasa la idea de abandonar el club de Concha Espina y aunque mucho se habla de que todavía no ha renovado, el futbolista está tranquilo con su situación y es consciente que cuando las dos partes quieren, no hay mayores problemas para alcanzar un acuerdo.

Sergio Ramos besa el trofeo de campeón de Liga REUTERS

"Es un tema que no hemos tocado. No nos genera intranquilidad ni a mí ni al club. Siempre he dicho que el tema del futuro no me preocupa. Llevo muchos años en el Madrid y nunca me he planteado la salida del equipo en el que quiero estar. No creo que haya problemas si tenemos que llegar a un acuerdo. Me centro en hacer una buena temporada", dijo el defensa ante los medios de comunicación.

El contrato de Sergio Ramos, como el de Leo Messi, acaba en junio de 2021. Pero la intención del internacional español es muy diferente. El central quiere continuar en el Real Madrid y seguir haciendo historia en un club en el que ha ganado cuatro Champions League entre otros muchos títulos. La leyenda continúa.

