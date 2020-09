Bale quiere salir del Real Madrid: "Si surge la opción de la Premier lo miraría"

Gareth Bale se encuentra concentrado con la selección de Gales para participar en los partidos de las primeras jornadas de la UEFA Nations League. El extremo habla desde allí de su actual situación. No cuenta para Zidane y se encuentra en la rampa de salida del Real Madrid.

El '11' está feliz con su selección y así lo deja claro en Sky Sports: "Creo que todo el mundo sabe cuánto me encanta irme con Gales. Es agradable estar de vuelta en un lugar donde eres un poco más apreciado y apoyado por tus fans pase lo que pase". El dardo está dirigido al club que posee sus derechos y a su afición y es por este motivo por el que abre de par en par la vía a un fichaje por otro equipo.

Preguntado por los rumores que le colocan de vuelta en la Premier League, donde triunfó en las filas del Tottenham, Bale afirma que estudiaría las ofertas que le puedan llegar para abandonar el Real Madrid: "Si surgen esas opciones -interés de los clubes de la Premier League-, es algo que miraría con seguridad".

Gareth Bale, en el banquillo del Santiago Bernbéu EFE

"Veremos qué pasa, tenemos mucho tiempo en esta ventana de fichajes y también en un par más. El tiempo lo dirá, pero principalmente creo que la razón es que la decisión está en manos del Real Madrid", añade el 'Expreso de Cardiff sobre su futuro. De hecho, asegura que ya trató de salir hace apenas un año: "Traté de irme el año pasado pero bloquearon todo en el último segundo. Era un proyecto por el que estaba emocionado pero no se materializó".

Y esta no fue la primera vez que ha intentado abandonar el conjunto merengue, tal y como asegura: "Ha habido otros casos en los que hemos intentado salir, pero el club no lo permite o han hecho algo. Todo depende del club". Gareth Bale pasa así la pelota al tejado del Real Madrid después de que su agente haya insistido en los últimos meses que el futbolista está feliz en la capital de España y que no se quería mover.

El deseo de Bale

El futbolista insiste en que todavía tiene muchos años por delante antes de colgar las botas: "Quiero jugar al fútbol, todavía estoy motivado para jugar al fútbol, así que supongo que está en el club. Ellos tienen el control de todo. Tengo un contrato, todo lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y ojalá llegue algo".

"Solo tengo 31 años, pero siento que todavía estoy en muy buena forma y siento que tengo mucho para dar. Veremos qué pasa. Está en las manos del club, pero para ser honesto, hacen las cosas muy difíciles", añade un Bale que también se refiere a los próximos partidos con Gales: "Tenemos dos grandes partidos por venir. Este es el comienzo para que nos preparemos para la Eurocopa del próximo año".

