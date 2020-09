Camavinga ya mira al futuro: una temporada en el Rennes y "luego será otra historia"

La Ligue-1 comenzó el fin de semana en el que el PSG cayó en la final de la Champions League frente al Bayern Múnich. Aunque los de Tuchel comenzaron el campeonato doméstico una semana más tarde, el Rennes y el resto lo hicieron en la fecha fijada y este equipo galo ha vuelto como lo dejó: con Camavinga como el futbolista a tener en cuenta.

A sus 17 años, el centrocampista es uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol europeo. La temporada 2020/2021 ha comenzado de forma sobresaliente para él con un gol y una asistencia en las dos primeras jornadas. Pero es que, además, también ha recibido la llamada de Deschamps para formar parte de la selección de Francia.

Eduardo Camavinga continúa dando pasos adelante en su carrera y ya es uno de los jugadores de moda en la Ligue-1 después de que el pasado curso se convirtiese en la revelación del campeonato francés. Esto hizo que los grandes llamasen a su puerta, pero fue el Real Madrid el que más cerca estuvo de él.

Camavinga en un entrenamiento con el Rennais Twitter (@staderennais)

Pero el futuro más inmediato del mediocentro pasa por el Rennes y por la selección de Francia. Desde el conjunto galo se negaron a venderle este verano y el propio futbolista se resigna a su situación, aunque ya manda un aviso al club y a sus posibles pretendientes: "Esta temporada tengo cosas que hacer con el Rennes, luego será otra historia".

Feliz por su convocatoria

El poder jugar con Les Bleus es una oportunidad que le llega a temprana edad, pero que no quiere desaprovechar. "Hay que seguir preparándose. Comencé a jugar muy joven en la Ligue-1 y ahora ha llegado la convocatoria. Es una buena noticia que los entrenadores confíen en mi, sobre todo Stephan en el Rennes", dijo el jugador.

Eduardo Camavinga, durante un entrenamiento con el Stade Rennes Instagram (e.cama10)

El futbolista demostró además, desde la concentración de su selección, que tiene la cabeza muy bien amueblada: "Hay que vivir el día a día y que no se te suban las cosas a la cabeza". Al mismo tiempo, reveló que había recibido alguna felicitación tras recibir la llamada de Deschamps: "Ousmane (Dembélé) me felicitó y me dijo que jugara como yo sé".

Un culebrón para 2021

Nicolas Holveck ya cerró la puerta de salida a Eduardo Camavinga el pasado mes de agosto: "El caso de Camavinga comenzó hace mucho tiempo. Nosotros ya sabíamos a dónde queríamos ir. Pienso que para él es una gran satisfacción poder disputar esta competición en su club de siempre. Lo cierto es que la próxima temporada la jugará con nosotros".

El Rennes jugará la Champions League en esta temporada 2020/2021 que ya ha comenzado y el mediocentro galo puede ser uno de los grandes atractivos, tanto en la máxima competición continental como en la Ligue-1. Pero también en el mercado de fichajes. El Real Madrid continúa atento a su situación y si sigue con su progresión y la operación es factible el próximo verano, los blancos serán uno de los pretendientes de un Camavinga que pisa fuerte.

