Giggs: "¿Bale? Yo no hablo con Zidane, su inglés no es muy bueno"

Gareth Bale volverá a jugar, pero no para hacerlo con el Real Madrid, al menos de momento, sino para enfundarse la elástica de la selección de Gales y participar en los partidos de la Liga de Naciones que tienen lugar a principios de este mes de septiembre. Sobre el futbolista ha hablado una vez más Ryan Giggs, así como de si ha tenido contacto con Zinedine Zidane.

El seleccionador de gales ha asegurado que ya le ha dicho al '11' del Real Madrid que si necesita hablar, él va a estar ahí para escucharle y ayudarle. "Siempre le he dicho (a Bale) que si quiere hablar le escucharé y estaré más que feliz de ayudarlo. Tiene experiencia y es lo suficientemente profesional como para cuidar de sí mismo, pero estaré allí si alguna vez necesita hablar", dijo el técnico.

A continuación, Giggs fue preguntado en rueda de prensa por si había mantenido alguna conversación con Zidane respecto a la situación del 'Expreso de Cardiff'. "Yo no he hablado con Zidane, mi francés y mi español no son muy buenos... Así es como escaparé de esta", afirmó el seleccionador.

Gareth Bale y Ryan Giggs REUTERS

Los periodistas insistieron en esa conversación y en que pese a la barrera del idioma podría producirse. Fue entonces cuando Ryan Giggs tomó un tono más serio ante los medios de comunicación: "Simplemente estaba esquivando la situación, aunque sé que por experiencia que el inglés de Zidane tampoco es muy bueno. Cuando Gareth venga a una convocatoria hablaré con él, como hablo con todos".

En defensa de Bale

Giggs se ha convertido en uno de los grandes defensores de Bale. Ya hace tan solo unos días, cuando se confirmó la presencia del extremo en la convocatoria de Gales, que dijo que el futbolista siempre acudía a la llamada de su selección en un excelente estado de forma y con ganas de hacerlo bien.

"Para mí, como su seleccionador, no es nada nuevo. No ha tenido minutos y así ha sido los últimos 18 meses. He tenido que lidiar con eso. Él (Gareth) es un buen profesional y siempre se mantiene en forma", dijo el seleccionador.

Gareth Bale, en la selección de Gales Reuters

"Ha estado disponible para mí en todos los partidos de la fase de clasificación. De acuerdo, siempre digo que quieres que tus jugadores jueguen de manera regular para que tengan ritmo de competición. Y no siempre tengo eso. La manera en que Gareth se cuida, llega a la concentración y espera con ansias el jugar nunca ha sido un problema hasta ahora", añadió Giggs.

"Hablo con él en la concentración para ver cómo está mental y físicamente. Siempre está en buena disposición y emocionado de estar en la concentración. Nunca ha sido un problema para mí y ha sido un placer trabajar con él. ¿Cuándo es una preocupación para ti? ¿Marcharse cedido antes de la Euro? Es algo con lo que me adapto. Nunca voy a conseguir la plantilla perfecta o el once inicial", finalizó el seleccionador galés.

Lo cierto es que Gareth Bale es el principal baluarte de su combinado nacional. Cuando va con Gales siempre se le ve sonriente, feliz, mostrando así una cara muy diferente que la que ha enseñado estos últimos meses en el Real Madrid. De hecho, incluso llegó a pedirle a Zidane quedarse fuera de las convocatorias en los últimos encuentros del curso.

