Gana 170 euros con el triunfo del AS Monaco de Ben Yedder contra el Metz

El AS Monaco acudirá al estadio del Metz para disputar la segunda jornada de la Ligue 1 (sábado a las 15:00 horas). El conjunto entrenado por Kovac no ha comenzado del todo bien la temporada y empató en el debut ante un rival aparentemente menor como el Reims. Los monegascos, superiores en cuanto a nombres se refiere, no superaron el 2-2 jugando como locales.

Pese a no conseguir los tres puntos, la parte positiva de análisis del AS Monaco es que estuvo muy cerca de darle la vuelta al encuentro. Y es que, a pesar de que el 2-2 no era el marcador esperado, comenzaron perdiendo por 0-2 cuando iban por el minuto 21. Finalmente, gracias a una reacción antes y después del descanso, los de Kovac lograron sumar un punto.

Por su parte, el Metz llega sin haber debutado esta temporada y con el objetivo de sacar rédito de este mal inicio del Monaco. Las apuestas no están a su favor y tendrán que frenar el potencial goleador de jugadores como Jovetic o Ben Yedder.

Apostar por el triunfo del conjunto local se paga a 3,73 euros en Betsson por los 2,00 de los visitantes. La victoria del Metz por la mínima se paga a 10 euros, por los 19 del 2-0 y los 46 del 3-0. Con el 3-1 puedes multiplicar por 34 tu apuesta, mientras que el 2-1 tiene una cuota de 13. Si crees que el partido acabará con victoria del Metz por 3-1 en el marcador puedes ganar 340 euros si pones en juego 10 con la cuota de 34.

Si crees que el AS Monaco ganará el encuentro, las cifras son también muy jugosas. Las cuotas a su favor son las siguientes: 0-1 (7), 0-2 (9,80), 0-3 (17), 1-2 (8,50) o 1-3 (17). Que el tiempo reglamentario acaba con el empate inicial se paga a 11 euros, mientras que el 1-1 tiene una cuota de 6,30.

También puedes ganar dinero en Betsson adivinando quién será el encargado de abrir la lata este encuentro. Ben Yedder tiene la cuota más baja con 4,50 euros, mientras que Martins y Jovetic le siguen con 6 y 6,80 respectivamente. Que sea Diarra el que logra marcar el primero se paga a 12 euros.

Si crees que será partido de goles que Ben Yedder vea puerta a lo largo de los 90 minutos se paga a 2,30 por euro apostado, mientras que si es Jovetic el que lo hace puedes ganar por cada euro que apuestes hasta 3,10. Fábregas, que suele moverse más en el sector del mediocampo, tiene una cuota de 5,50 euros.

Si crees que el encuentro comenzará con un gran nivel ofensivo desde el inicio, también puedes obtener grandes cuotas. Por ejemplo, si crees que habrá algún gol en los primeros 15 minutos, tienes una cuota de 2,87 euros por cada uno apostado. Y si crees que habrá más de un tanto, puedes ganar hasta 8,50 euros por cada uno apostado.

Si quieres ir más allá, y crees que tanto el Metz como el AS Monaco habrán marcado en los primeros minutos hasta el 15 de partido, tienes una gran cuota de 13 euros por cada uno apostado. Si prefieres ser más precavido, también puedes obtener una cuota de 3,79 euros si crees que los locales irán ganando en el minuto 30.

