El mensaje de James ante los rumores de su salida del Real Madrid

James Rodríguez no seguirá en el Real Madrid. La decisión la tomó tanto él como el club merengue. Y, tras semanas de vacaciones sin saber nada acerca de su futuro, poco a poco se va conociendo cuál será su destino más seguro. El colombiano está muy cerca de fichar por el Everton, donde se encontrará con Ancelotti, y ya se está entrenando al máximo para llegar con la mejor forma física posible.

El todavía jugador del Real Madrid ha colgado en su cuenta de Instagram una fotografía de una de sus sesiones. Buen físico, mostrando su trabajo individual... y con un mensaje que no ha pasado desapercibido. "Estoy listo", escribía con una sonrisa el colombiano. Lo curioso es que el mensaje lo ha escrito en inglés. Un detalle que ha llamado mucho la atención y que se ha relacionado con su posible incorporación al Everton.

El equipo de Carlo Ancelotti se ha posicionado durante los últimos días como el club favorito para fichar a James. El precio del jugador no superará, salvo sorpresa, los 30 millones de euros. Una cantidad que en el Real Madrid gusta y que el Everton no tendría problema en abonar. A sus 29 años, el colombiano pondría rumbo a una Premier League que ya le ha tentado en diversas ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram I'm ready. Una publicación compartida de James Rodríguez (@jamesrodriguez10) el 28 Ago, 2020 a las 10:00 PDT

Además, decir "sí" a Ancelotti supondría cerrar la puerta de otras entidades que se han fijado en él. Y es que, a pesar de no haber tenido minutos en el Real Madrid de Zidane, el centrocampista ha sonado tanto para reforzar a equipos de la Serie A como para probar la aventura de Turquía.

La Premier es, sin duda, una de las opciones más favorables para él. Se adapta a su juego y, además, trabajará mano a mano con un técnico con el que tiene conexión como es Ancelotti. Bajo la tutela del italiano liderará el proyecto con el objetivo de alcanzar puestos europeos y abandonar la zona media de la tabla en la que han acabado esta temporada.

Ancelotti dando indicaciones desde el banquillo Reuters

James irá con Ancelotti

El propio jugador reconoció recientemente su intención de salir. No estaba cómodo en el Real Madrid, donde no cuenta para Zidane, y sabía que su mejor opción era abandonar la entidad y poner punto y final a su etapa como jugador merengue.

"Es frustrante no jugar", explicó recientemente. "Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre". Frente a esa claridad, reconoció que no sabía concretamente cuál iba a ser su destino.

"A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo". Días después, el Everton parece ser la respuesta a esa pregunta.

