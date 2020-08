Giggs: "Bale siempre está en forma y quiere jugar"

Gareth Bale volverá a jugar, pero no para hacerlo con el Real Madrid, al menos de momento, sino para competir con la selección de Gales. El extremo ha sido convocado por un Ryan Giggs que continúa defendiendo de manera implacable al futbolista de Cardiff.

Giggs fue preguntado por la falta de minutos del jugador y si eso hará que su rendimiento sea peor con su combinado nacional. "Para mí, como su seleccionador, no es nada nuevo. No ha tenido minutos y así ha sido los últimos 18 meses. He tenido que lidiar con eso. Él (Gareth) es un buen profesional y siempre se mantiene en forma", dijo el seleccionador.

"Ha estado disponible para mí en todos los partidos de la fase de clasificación. De acuerdo, siempre digo que quieres que tus jugadores jueguen de manera regular para que tengan ritmo de competición. Y no siempre tengo eso. La manera en que Gareth se cuida, llega a la concentración y espera con ansias el jugar nunca ha sido un problema hasta ahora", continuó Giggs.

Gareth Bale y Ryan Giggs REUTERS

La leyenda del fútbol en Reino Unido explicó que no había hablado en este tiempo con Bale, pero que durante las concentraciones si que lo hacen largo y tendido. "Realmente no lo he hablado con él. Charlo con él (Bale) cuando está en la concentración. Al revés, le dejo seguir adelante. Es un jugador y una persona experimentada en el manejo de la situación. Así que no quiero agregar nada más", expuso el técnico.

"Hablo con él en la concentración para ver cómo está mental y físicamente. Siempre está en buena disposición y emocionado de estar en la concentración. Nunca ha sido un problema para mí y ha sido un placer trabajar con él. ¿Cuándo es una preocupación para ti? ¿Marcharse cedido antes de la Euro? Es algo con lo que me adapto. Nunca voy a conseguir la plantilla perfecta o el once inicial", sentenció sobre el tema Giggs.

El futuro es una incógnita

Lo que quiso dejar claro también acerca del 'tema Bale' es que cualquier cosa puede pasar de aquí a los siguientes compromisos, que tendrán lugar ya en el mes de septiembre, o en la Eurocopa que se celebra el próximo verano. De hecho, el torneo más importante a nivel de selecciones en el Viejo Continente se debió haber disputado durante los meses de junio y julio de 2020, pero la Covid-19 lo impidió.

"Siempre hay algo, un jugador que no juega o una lesión tardía. Necesito adaptarme. Si se convierte en un problema en seis meses, tendremos que verlo. No veo que sea un problema para estos juegos", apuntó sobre los partidos del parón de septiembre.

Mirando más allá, Ryan Giggs comentó que "quién sabe lo que pasará en el futuro". Lo que sí defendió es que Gareth Bale "siempre está en forma y quiere jugar. "A veces su cuerpo no le permite jugar dos partidos, pero siempre se pone en calidad de disponibilidad para jugar", finalizó Ryan Giggs sobre 'El Expreso de Cardiff'.

[Más información - Gareth Bale vuelve con Gales: 100 minutos jugados tras el confinamiento]