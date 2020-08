Reinier: "No quiero ser un Kaká, quiero ser Reinier"

Mucha personalidad ha demostrado Reinier Jesus en su primera entrevista después de el anuncio de su cesión al Borussia Dortmund. El acuerdo entre el conjunto aurinegro y el Real Madrid es por las dos próximas temporadas y el futbolista brasileño ya es uno más en la disciplina del club alemán.

En su encuentro con los medios de su nuevo equipo, el jugador ha dicho 'aquí estoy yo': "No quiero ser un Kaká, quiero ser Reinier". Muchos han visto en él a un futbolista que se asemeja a las mejores cualidades del ganador del Balón de Oro en el año 2007. Aunque sí ha querido resaltar, a tenor de esta comparación, que "es bueno ser comparado con un jugador así, pero quiero demostrar lo que soy".

Reinier está encantado con su nuevo destino: "Dortmund es una ciudad preciosa. Me gusta mucho estar aquí, a mi padre también le gusta mucho y para mí es siempre muy importante que mi padre se sienta cómodo. Estamos aquí y nos han recibido muy bien. Es la realización de otro sueño".

Reinier Jesus, con la camiseta del Borussia Dortmund bvb.de

"El Borussia Dortmund es un gran club, con un gran estadio y una gran historia. En Brasil se sigue este club porque aquí han jugado muchos brasileños como Amoroso, Dede o Tinga. Yo quiero ganar aquí muchos títulos y hacer historia", ha afirmado el futbolista que llegó a jugar tres partidos con el Castilla antes del parón obligado por la crisis del coronavirus.

También ha hablado de sus metas, tanto personales como deportivas: "Quiero crecer como jugador y aprender cosas nuevas, también quiero aprender cosas nuevas como persona. Quiero desarrollarme, también quiero aprender nuevos idiomas. Inglés y alemán. Eso es importante para el resto de mi vida. Por supuesto que quiero tener éxito con el club y ganar títulos si es posible. Y seguir creciendo en esta tarea y dar mucha alegría a los aficionados".

La decisión

Mucho se ha hablado sobre los pretendientes que tenía Reinier, en especial en La Liga. Pero la decisión final fue la de volver a firmar una alianza con el Borussia Dortmund, en el que ya acabó triunfando recientemente Achraf, quien firmó con el Inter de Milán hace tan solo unos meses.

Sobre la decisión de mudarse al Signal Iduna Park, el brasileño ha desvelado que podría haberse "quedado en España", pero que "cuando surgió la opción del Dortmund" no tuvieron que "pensarlo dos veces". "El Borussia Dortmund es conocido por desarrollar jugadores. Se abrió la opción, sabíamos que era lo correcto y lo que queríamos. La decisión ya ha dado sus frutos".

Posición y estado

Reinier ha señalado que puede jugar en cualquier puesto de delante: "Estaré listo donde el entrenador me necesite. Quiero ayudar al equipo, quiero hacer lo mejor para el equipo. De hecho, disfruto de todas las posiciones ofensivas". Además, se encuentra muy bien físicamente.

Reinier Jesus, durante un entrenamiento con el Borussia Dortmund. Foto: Instagram (@reinier.jesus)

"En lo que respecta al confinamiento, trabajé mucho en la sala de pesas, mucho individualmente y duro en mi estado físico porque sabía que llegaría el día en el que fuera necesario. Entonces me dejaron poder volver a entrenar. Entrené con el primer equipo del Real Madrid y así me he dado cuenta de lo que necesito. Necesito trabajar mucho en mí mismo", ha sentenciado el prometedor futbolista.

