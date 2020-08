El Everton toma la delantera por James: Ancelotti, a punto de cerrar el fichaje

El Real Madrid trabaja a contrarreloj para configurar la plantilla de la próxima campaña. Hay jugadores marcados para salir, como es el caso de James Rodríguez, y solo es cuestión de encontrar un club interesado y que sea capaz de abordar la operación. El colombiano, que había dejado clara su intención de dejar la capital, no cuenta para Zidane y sí que ha despertado el interés de varias entidades.

El Everton de Carlo Ancelotti ha sido uno de los que ha movido ficha. Su intención de ficharle viene de lejos. Hace semanas que el entrenador italiano pelea por su incorporación. Le conoce, le ha seguido en las últimas temporadas y siempre ha soñado con lograr su llegada. Ahora, con el veterano entrenador en la Premier League, parece que está más cerca que nunca de cumplir su meta.

Tal y como ha publicado The Telegraph, el Everton se ha posicionado como el club favorito para hacerse con su fichaje. Ancelotti ha sido pieza fundamental y la misma información asegura que las sensaciones son positivas. El Real Madrid también quiere que salga y las exigencias económicas rondarán los 30 millones de euros aproximadamente.

James sería el líder del proyecto y, además, reforzaría a Ancelotti como entrenador del Everton. El colombiano jugaría en la Premier, una liga que le atrae y donde ha despertado el interés de más equipos, y que además cuenta con varias competiciones nacionales. Esas serán las únicas que podrá disputar James en caso de marcharse, pues la próxima temporada el Everton no tiene plaza en ninguna de las competiciones europeas.

James Rodríguez

Sin embargo, no es inconveniente. James quiere cambiar de equipo cuanto antes y al Real Madrid también le corre prisa ir aligerando la plantilla. El propio jugador confesó recientemente que estaba viviendo una situación muy cómoda en el club, pues su relación con Zidane es nula.

"Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre", explicó. Sobre su elección, fue más concreto: "A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo".

Las ofertas de James

James, desde un primer momento, era consciente de que podía jugar en la Premier League o en la Serie A. La liga española estaba descartada, pues el Real Madrid se negó a reforzar a un rival directo como el Atlético de Madrid. Pero, más allá de las competiciones inglesas e italianas, en los últimos días han surgido más opiones.

Desde Turquía se avanzó un interés en el colombiano. Y también en Francia, donde se llegó a relacionar a James con el PSG. El jugador del Real Madrid conoce esa competición tras su paso por el Mónaco y los de Tuchel, finalistas de la Champions, querían reforzar su centro del campo con él.

Pese a ello, en la carrera por su fichaje se ha posicionado en primer lugar el Everton y el resto de ofertas han ido perdiendo posibilidades de salir triunfantes.

