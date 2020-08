El Carvajal más personal: amistades en el Real Madrid y el "punto fuerte" de Zidane

Dani Carvajal es protagonista en la revista Esquire en el mes de septiembre. El lateral del Real Madrid habla en una entrevista en la que hace repaso a su carrera deportiva. Se refiere a los entrenadores que ha tenido y recuerda a rivales, compañeros y sus mejores actuaciones. También hay hueco para su vida privada, reconociendo que son difíciles las relaciones personales entre compañeros a ese nivel.

Zinedine Zidane

"Su mayor virtud es la tranquilidad que nos trasmite. No se altera nunca y, vayan las cosas bien o mal, guarda la compostura. Eso es algo que a los jugadores nos da mucha tranquilidad. Además, su punto fuerte es que confía mucho en la plantilla. Nos hace sentir que todos podemos sumar, y eso convierte a su equipo en un equipo ganador. Llevo muchos años y títulos ganados con él, y aprendo de su experiencia a diario".

Lopetegui

"También me siento muy identificado con Lopetegui, con su forma de presionar y atacar, y tengo muy buena relación personal con él".

Kevin De Bruyne y Dani Carvajal pelean por un balón REUTERS

Rival más difícil

"Neymar es el delantero al que más me ha costado defender. Es un jugador muy escurridizo, técnicamente buenísimo, va a espacio, va a pedirla, tiene gol... Es complicado marcarle",

Sueños por cumplir

"Me encantaría ganar muchos títulos. Me gustaría retirarme de blanco. Lo he ganado todo con el club y a nivel de títulos es complicado pedir más pero sí me gustaría ganar una quinta Champions con el Real Madrid. Esta época va a ser recordada como una de las tres mejores del club. Con la selección me gustaría ganar algún título: Eurocopa o Mundial. Por ello sí estoy trabajando duro".

Su mejor partido

"El mejor partido a nivel individual de mi carrera creo que es la final de Lisboa. Fue un partido precioso que no voy a olvidar en la vida. ¿El mejor partido del Real Madrid como equipo? Hemos hecho partidos muy buenos pero yo creo que la final de Cardiff ante la Juventus fue un partido completísimo que creo que el equipo pasó por encima del rival".

Entrada más fuerte

"Yo era canterano, subí a entrenar (con el primer equipo) y, en un balón dividido, Marcelo me clavó los tacos en el tobillo. Fue una entrada bastante dura. Me dijo: De recuerdo. ¿Y mi entrada más fuerte? Soy un jugador intenso pero no he dado ninguna patada fuerte que recuerde, de haber hecho daño a un rival o de haberle lesionado".

Amigos en el Madrid

"No es fácil. Cuando me fui a Leverkusen, donde la media de edad era de 23 años, fue más sencillo. Todos compartíamos aficiones, no teníamos mujer ni hijos. En el Madrid, todos tienen su vida hecha y es un club tan afianzado, en el que todo el mundo lucha tanto, que no hay tiempo para más y se mantiene la vida privada al margen".