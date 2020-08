La transición dulce del Real Madrid y Zidane: la hoja de ruta para los próximos años

El Real Madrid se prepara para arrancar una nueva temporada y lo hace con aparente tranquilidad, a diferencia del caos que reina en Can Barça tras una humillación europea que ha levantado los cimientos del club. En la Castellana observan como los azulgrana empiezan a sufrir los efectos de una reconstrucción tropezada y sin una línea clara a seguir, que puede acabar hasta con la salida de Leo Messi. Un panorama muy distinto al que reina en el actual campeón de Liga.

El Madrid mira hacia el futuro con tranquilidad y eso que en este 2020 se ha visto golpeado por los efectos de la crisis provocada por la pandemia. Pero el club sigue con un plan estructurado que parte desde años atrás con los primeros fichajes de jóvenes promesas españolas e internacionales que se van asentando. Tiene un rol clave Zidane, el encargado de encajar esas piezas y marcar una hoja de ruta en los fichajes.

En este verano que está cerca de terminar ha reinado la calma en las oficinas del Real Madrid, en cuanto a fichajes se refiere. El coronavirus obligó a paralizar operaciones avanzadas (como la de Havertz, ya en el Chelsea) o señaladas (como Camavinga, que seguirá un año más en el Rennes). Ha sido el sacrificio necesario a tomar para combatir las pérdidas en los ingresos.

Martin Odegaard, con la Real Sociedad Instagram (@odegaard.98)

Odegaard, clave

Aunque eso no quiere decir que el Real Madrid no haya aprovechado para seguir con esa reconstrucción escalonada que empezó la temporada pasada. En 2019 llegaron Hazard, Jovic, Militao, Mendy y Rodrygo. En 2020 lo hacen Odegaard y Lunin. El noruego y el ucraniano aterrizan de vuelta con vistas a quedarse en el primer equipo por muchos años. Odegaard es visto como una de las claves del futuro del equipo blanco y esta temporada tendrá su primera toma de contacto, todavía con Modric como compañero.

También se ha dado salida a canteranos que no tenían hueco y a un Achraf, que si bien formaba parte del plan renove del Madrid, decidió salir y dejó 40 'kilos' en las arcas. Más importantes serían, si se concretan, las ventas definitivas de Bale, James y Mariano, que no cuentan para Zidane y reducirían la masa salarial. En los próximos veranos se irá dando o buscando el relevo a los veteranos, aquellos que superan los 30, como Sergio Ramos (34), Marcelo (32), Benzema (32) o Kroos (30), y que son leyendas del club.

Eduardo Camavinga, durante un entrenamiento con el Stade Rennes Instagram (e.cama10)

2021: un central, Camavinga y Kubo

Pero para sustituir algún día a esas glorias del Madrid, como se quiere hacer con Odegaard y Modric, hará falta la llegada de jugadores con gran futuro por delante y un presente a la altura. De esta manera, el de 2021 está señalado como un verano importante con los ojos puestos en el centro de la defensa (Upamecano y Koundé son los favoritos) y el centro del campo (Camavinga tiene decidido jugar en el Madrid).

Además, también significaría el verano del regreso de Take Kubo tras su año en el Villarreal y ya con hueco en la plantilla si Vinicius obtiene la nacionalidad española. En el Madrid creen que esta temporada terminará su formación y adaptación al fútbol español y podrá incorporarse al primer equipo.

Kylian Mbappé pasa al lado de la Champions League EFE

Mbappé, 2022 como tope

La guinda (y ahora mismo la incógnita) es Kylian Mbappé. En 2021 podría ser momento de lanzarse a por él si no renueva y, con solo un año de contrato por delante, el PSG accede a vender. No será sencillo e, incluso, tampoco está descartado que renueve. En las oficinas del Real Madrid se ponen el 2022 como tarde para que el delantero francés llegue libre (si no renueva) o alcanzando un acuerdo pacífico con el PSG, con quien se quiere mantener las excelentes relaciones que reinan ahora.

Apuntados en la agenda del Madrid hay más nombres, que van desde estrellas del momento (como Haaland) hasta más promesas mundiales (Cherki o Badiashile). Con estos no hay una hoja de ruta tan clara, pero se les irá haciendo hueco si sus fichajes merecen la pena y son factibles al igual que a los nuevos nombres que vayan surgiendo. Y sin olvidarse de otros cedidos que en algún momento deberán regresar, como Reinier, de quien hay grandes expectativas con su cesión en el el Dortmund, que acaba en 2022.

El 'nuevo' Bernabéu como colofón

Todo esto tendrá un colofón: la conclusión de las obras del Santiago Bernabéu. Los plazos apuntan a ese verano de 2022, aunque los cambios en este tiempo irán siendo significativos como ya lo son en este momento.

La cantera tendrá importancia

La Fábrica, gestionada por el nuevo director de fútbol Manu Fernández, también puede tener mucho que decir en esta transición dulce vive el Real Madrid. El equipo de Raúl González que ha alcanzado la final de la Youth League crea mucha ilusión y muchos ven en sus jugadores la mejor generación de la cantera blanca en años. Los Antonio Blanco, Morante, Miguel Gutiérrez o Pablo Ramón también son seguidos de cerca de cara a los próximos años.