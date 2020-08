En Italia sitúan a Jovic en el Milan... ¿por culpa de su futura mujer?

Luka Jovic sigue debatiéndose entre varias opciones para su futuro. Cuenta con la confianza de Zidane, pero su primer año en el Real Madrid no ha sido del agrado de nadie. Aún así está próximo a dar un paso muy importante en su vida: casarse con la modelo balcánica Sofija Milosevic. Tras declararse la pasada semana, esta razón podría llevar al serbio, precisamente, lejos del conjunto blanco. Milán sería un buen destino para ambos según la prensa italiana.

La Gazzetta dello Sport explica este martes que el AC Milan sería el destino que Luka Jovic ve con mejores ojos. No solo por un proyecto atractivo que sigue en pleno crecimiento, si no también porque la ciudad sin duda se adaptaría perfectamente a los intereses de la que será su futura esposa.

El citado diario italiano recuerda que ella es modelo y, por la tradición que asocia el mundo de la moda y la alta costura a Milán, tendría sentido el movimiento. No es la primera vez que se empareja a Jovic con la capital lombarda. De hecho, es un movimiento que le daría más oportunidades ya que, en función de lo que pase con el futuro de Ibrahimovic, no tendría grandes rivales en esa posición.

Jovic parece contar para el Real Madrid, pero el serbio no ha convencido con su rendimiento en su primera temporada como jugador blanco. La presión le ha podido, las lesiones no han acompañado y un par de acciones extradeportivas han terminado por minar la opinión que tiene el madridismo sobre él. En la 2020/2021 tendrá reafirmarse como el delantero que necesita el Madrid o la puerta de atrás del Santiago Bernabéu se abrirá.

Reencuentro con Kovac

A pesar de que el jugador es del agrado de Zidane, el técnico galo no pondría oposición a su marcha, y desde Francia también apuntan a otro posible destino, el AS Mónaco de Niko Kovac. El que fuera su entrenador en el Eintracht de Frankfurt estaría dispuesto a negociar un traspaso con el Real Madrid para hacerse con ariete al que conoce bien. El serbio mostró su mejor nivel bajo la órdenes de Kovac, por lo que no vería con malos ojos recalar en el conjunto francés.

Tal y como apunta France Football, el entrenador habría convencido al propio Jovic para volar a Francia y ser uno de los pilares de su nuevo proyecto en el Monaco. Sin embargo, el entorno del jugador lo niega por el momento, aunque lo cierto es que el cuadro monegasco es uno de los equipos con opciones de llevarse al delantero.

Jovic pudo tener otra salida. En otra entrevista con La Gazetta dello Sport, el presidente del Nápoles, De Laurentiis, reconocía las negociaciones por el delantero con su agente: "Nos vimos con Ramadani, podíamos llegar a Luka Jovic del Madrid o a Sardar Azmoun del Zenit. Sin embargo, cuando se hizo concreta la posibilidad de hacernos con Osimhen, fuimos a por él". Finalmente el exjugador del Lille firmó por los del sur de Italia. Veremos si finalmente acaba en la Serie A.

