Anelka: "En el Real Madrid no pude mostrar mi calidad y eso me frustró"

Nicolas Anelka fue uno de los futbolistas más prometedores de su generación, pero nunca acabó de explotar par convertirse en ese jugador. Después de pasar por el PSG y por el Arsenal, aterrizó en el Real Madrid, aunque no acabó de cuajar y se marchó un año después aunque, eso sí, después de ganar una Champions League vistiendo la elástica blanca.

El que fuera internacional francés ha sido noticia en las últimas semanas por un documental que ha protagonizado, en el que entre otras etapas de su vida se habla de la que vivió en el Santiago Bernabéu. Precisamente sobre ello ha hablado con Movistar+ en una entrevista que ve la luz en #Vamos.

En estas primeras declaraciones, Anelka no ha ocultado la frustración que sintió como jugador del Real Madrid. Un club, un país y también un idioma nuevo. No logró adaptarse y eso acabó también incidiendo en su rendimiento, no pudiendo mostrar, tal y como ha afirmado, toda su calidad.

''Durante mi etapa en el Real Madrid no pude mostrar toda mi calidad. Tenía mucha presión y solo pude demostrar entre un 40% y un 60%''. Nicolas Anelka.



"Durante mi etapa en el Real Madrid no pude mostrar toda mi calidad. Tenía mucha presión y solo pude demostrar entre un 40 y un 60 por ciento de mi calidad. Eso me frustró bastante y por eso no lo hice bien en el Real Madrid", ha señalado Nicolas Anelka durante la entrevista.

"Todo era nueva. El equipo, una competición nueva, nuevos compañeros... un nuevo idioma. Todo fue muy complicado, muy difícil", ha añadido el exfutbolista, quien después del Real Madrid todavía pasó por varios clubes, encontrando la mayor estabilidad de toda su etapa profesional en el Chelsea.

Polémico documental

En el documental de su vida, Anelka dejó también varias polémicas declaraciones: "Comprendí que significa ser una estrella cuando llegué al Madrid... y lo odié. Tras la rueda de prensa, llegué al vestuario. Llegué el primero y me senté. Cada jugador que llegaba me decía: 'Ese es mi sitio'. 'Ah, perdona, ¿puedo sentarme ahí?'. 'Si, claro, ahí sí' y llegaba otro y me decía: 'Ese es mi sitio'. Así, como veinte veces. Pensé '¿Qué hago aquí?'. Este va a ser un entorno hostil y duro. Aquel día no fue más que el principio de una pesadilla".

"La presión fue enorme desde el principio. Me daba cuenta de ello porque en la prensa, cada día hablaban de mí o salía una foto mía. No estaba dando la talla en el campo, en parte, porque no tenía vida privada. No podía hacer nada. Tenía 20 años y no podía salir", aseguró un Anelka que tampoco duda en señalar que se arrepiente de no haberlo hecho mejor en su día en el Real Madrid.

"Quería jugar en el Real Madrid, pero era demasiado joven para entender que eso implicaba sacrificios. No debí decir o hacer ciertas cosas pero cuando haces las cosas por primera vez, no lo sabes. Fue al principio de mi carrera. Quizá demasiado pronto. No supe valorarlo. No sabía que no ganaría ninguna Champions más. A los 30, entiendes la importancia. Entiendes lo que es la Champions y la saboreas de otra forma", afirmó.

