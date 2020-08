Una semana para el regreso del Real Madrid: las dudas y certezas del mercado de fichajes

Son bastantes los clubes de Primera División que ya han vuelto al trabajo para comenzar a preparar la temporada 2020/2021. El Real Madrid no es uno de ellos y será este fin de semana cuando los trabajadores del club, futbolistas incluidos, pasen los pertinentes test para que a partir del 31 de agosto regresen las estrellas a Valdebebas.

Vuelta al trabajo y a los entrenamientos para intentar mantener el reinado en La Liga y volver a conquistar la Champions League, después de la caída en octavos frente al Manchester City y la posterior victoria en la final del Bayern Múnich. Pero lo que todavía es una incógnita es quiénes serán los integrantes de la plantilla que tendrá Zinedine Zidane a sus órdenes el curso que viene.

Ya se ha confirmado la cesión de Reinier al Borussia Dortmund o el fichaje de Achraf por el Inter de Milán, pero todavía faltan por resolverse varias situaciones más antes de dar por cerrada la plantilla del conjunto merengue. Lo que ya se sabe es que regresan Lunin y Odegaard. El primero para ocupar el hueco de segundo portero que había poseído Areola en la última campaña y el centrocampista noruego llega como 'fichaje' ilusionante de la temporada.

Martin Odegaard, con la Real Sociedad Instagram (@odegaard.98)

Otro de los que apunta a volver tras su cesión es Álvaro Odriozola. Un curioso caso ya que se acaba de proclamar campeón de Europa con el Bayern Múnich, de hecho ha conquistado cinco títulos en la temporada 2019/2020 y tan solo ha disputado alrededor de 600 minutos. Llegó a Alemania en el mercado de invierno y tampoco en el equipo bávaro ha gozado de oportunidades.

Sin embargo, el ex de la Real Sociedad es una opción buena para el lateral derecho, donde es Dani Carvajal el titular en las grandes citas, pero contar con un relevo que pueda dar descanso al de Leganés se antoja muy importante, más aun viendo cómo ha sido el final de temporada.

Ceballos y Óscar Rodríguez

Otros dos futbolistas finalizaron sus cesiones al acabar la temporada con sus respectivos equipos. Dani Ceballos convenció con su año en el Arsenal e incluso desde el conjunto londinense se desea poder seguir contando con sus servicios de cara a la campaña que viene. Pero los gunners no están solos en la pelea.

Dani Ceballos, durante la final de la FA Cup 2020 con el Arsenal Reuters

El Betis y otros clubes españoles también han mostrado su interés en el futbolista e incluso desde Italia, un histórico como el Milan, ha preguntado por su situación. Pero, ante todo, está lo que piense Zidane y también el propio Ceballos. El jugador utrerano quiere triunfar de blanco, pero para regresar al Real Madrid quiere sabe si contará con minutos importantes y eso es algo que debe hablar con Zizou.

Caso diferente es el de un Óscar Rodríguez que ha brillado con luz propia en las filas del Leganés, pero que todavía no tiene decidido dónde jugará en la 2020/2021. Varios clubes de España están dispuestos a abrirle sus puertas de par en par y la fórmula para su salida siempre acabaría con el conjunto blanco guardándose una opción de recompra o de tanteo, nunca despidiéndose de forma definitiva de una de las joyas de su cantera.

Luka Jovic

En lo que se refiere a las posibles bajas destaca el nombre de Luka Jovic. El delantero serbio llegó el pasado verano con la etiqueta de uno de los delanteros más prometedores del Viejo Continente. Su año en el Eintracht Frankfurt le abrieron las puertas de los grandes de Europa, aunque él se decantó por aterrizar en el Santiago Bernabéu, aun sabiendo que era el examen más complicado de todos.

Jovic celebra un gol con el Madrid Reuters

Su rendimiento no ha sido el esperado y eso ha que hecho que se ponga en duda su continuidad en la casa blanca. Pretendientes no le faltan y es que desde Italia se ha especulado mucho con una posible llegada a la Serie A. Pero todavía no hay nada cerrado y tampoco se descarta que pueda continuar un año más en el Real Madrid.

Operación salida

Los que sí están en la rampa de salida son James Rodríguez, Brahim y Mariano. El internacional colombiano tiene 'novias' en medio continente, desde la Premier al Calcio, pasando por Portugal e incluso por Turquía. También se ha hablado del Atlético de Madrid desde el año pasado, pero en el conjunto de Concha Espina prefieren verle fuera de La Liga.

Por su parte, Mariano ya no se resiste a salir como el verano pasado, pero queda encontrar la mejor opción de futuro para el delantero hispano-dominicano y también para el propio Real Madrid. Mientras que en el caso del joven Brahim, la salida siempre iría ligada a una cesión, no a una venta a título definitivo.

¿Qué pasa con Bale?

La gran incógnita en la 'Operación Salida' la sigue personificando el galés Gareth Bale. El extremo sin minutos y sin tener la confianza de Zinedine Zidane, lo tendría muy difícil el próximo curso en las filas madridistas, pero tampoco es fácil encontrarle un club que abone el precio de su fichaje y además asuma la alta ficha que tiene el de Cardiff.

Gareth Bale Reuters

Bale atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. Calidad no le falta, gol tampoco y su físico es uno de los más naturales e impresionantes del planeta fútbol. Pero en el Real Madrid su rendimiento ha ido a menos y con Zidane ha acabado siendo por un habitual suplente o descarte, algo que podría revertir yéndose a otro club. Tottenham o Newcastle pueden ser sus mejores opciones.

