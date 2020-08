El Galatasaray busca la fórmula para sacar a James del Real Madrid

Desde hace varios días se está informando desde Turquía que el Galatasaray está interesado en contar con los servicios de James Rodríguez de cara a la próxima temporada. Medios como Fotomac o Sabah se han hecho eco de esta información y explican que la fórmula para sacar al colombiano del Real Madrid sería la de una particular cesión.

El plan del club turco no pasa por comprar inmediatamente al futbolista. El precio de salida más su ficha no sería algo que podría asumir en estos momentos por el Galatasaray. Es por esto que la propuesta iría encaminada a un préstamo en el que el conjunto otomano no se haría cargo de la ficha al completo.

El plan sería encargarse de la mitad de lo que cobra James y que la otra mitad la pague el Real Madrid. Pero además el club blanco tendría que prolongar su contrato con el mediapunta colombiano, sino quiere acabar viéndole irse a coste cero. Lo que sí apuntan los medios turcos es que desde el Santiago Bernabéu se habría dado el visto bueno para que el Galatasaray comience a negociar con el entorno del futbolista.

En Turquía se afirma que de momento el Galatasaray es el único club que ha presentado formalmente su interés por conseguir incorporar a James Rodríguez a sus filas, aunque equipos de la Premier League, de la Serie A e incluso de Portugal también estarían sondeando la situación del internacional colombiano.

Tampoco hay que olvidar la vía del Atlético de Madrid. Ya el pasado verano estuvo muy cerca de abandonar el Santiago Bernabéu por el Wanda Metropolitano, pero aquella goleada rojiblanca en pretemporada cerró cualquier vía de salida. Desde el conjunto colchonero mantienen el interés en el jugador, pero el Real Madrid prefiere verle fuera de España.

El adiós de James

Lo que no se contempla es la continuidad del futbolista a las órdenes de Zidane. Apenas ha jugado en la presente temporada e incluso en el tramo final del curso, después del reinicio, pidió que le dejasen fuera de las convocatorias. Todavía tiene fútbol y esa es la mejor carta para el Real Madrid, puesto que con los 29 años que tiene aún puede ofrecer varios años de su mejor nivel.

El propio James ha hablado sobre su situación tras acabar la temporada con el Real Madrid al caer los blancos en los octavos de final de la Champions League: "Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre".

"A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo", ha asegurado el futbolista cafetero, quien pidió a su vez a los madridistas que le recuerden siempre por los años previos a su cesión al Bayern Múnich.

