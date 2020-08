El representante de Fabián asegura que el Real Madrid irá a por él en 2021

Fabián Ruiz sigue siendo relacionado con el Real Madrid. El jugador del Nápoles, que ya mira a la temporada 2020/2021, interesa a varios equipos en España y en el resto de Europa, pero el coronavirus ha privado quizás de ver un verano mucho más caliente con este centrocampista como protagonista. Aún así, su agente, Miguel Alfaro, ha aplazado ese gran acercamiento al próximo año.

El representante del jugador andaluz ha hablado en una entrevista en CalcioMercato y apuesta a que habrá ofertas por él al final de la temporada que viene. "Barça y Real están interesados en Fabián e intentarán ficharlo en 2021. No tenemos prisa por tomar una decisión. Es un jugador comprometido y da todo lo que tiene allá donde va. Su equipo lo sabe muy bien", explicó el agente. En cualquier caso, no hay prisa. "No queremos apresurarnos a la hora de tomar decisiones. El Nápoles sabe nuestro punto de vista. En cualquier caso, lo importante es que Fabián tenga una gran actuación y que lo haga lo mejor posible", explicó Alfaro.

Hay varios objetivos de mercado en la amplia agenda del Real Madrid de la próxima temporada. Esa lista que encabeza Kylian Mbappé, también tiene los nombres de Eduardo Camavinga o Erling Haaland. Estas serían las tres prioridades que maneja la dirección deportiva si aparece una oportunidad favorable para llevárselos sin derrochar más dinero del valor que estiman.

Pero en esa agenda hay más nombres y hay uno que reluce de forma especial desde el pasado verano. Fabián Ruiz demostró en el Europeo sub21 que podría ser el líder del centro del campo del futuro de la Selección. Una condición que ha seguido mejorando en Italia y que ha atraído a muchos equipos. El Real Madrid tiene un gran interés por el español y así se lo ha hecho saber al conjunto napolitano.

Qué dice el Nápoles

Aurelio De Laurentiis, conocedor del interés que hay en Europa por el jugador, le puso precio durante el parón por el coronavirus en una entrevista en el diario italiano Corriere dello Sport. Donde fue muy claro ante las posibles ofertas que puedan llegar tanto por Fabián como por Koulibaly. "A Fabián le quedan tres años con el Nápoles, a Koulibaly dos. No hay ningún problema. Si llegan equipos con 100 millones, me lo pensaría y lo más probable es que los vendiese, siempre y cuando quieran ellos", expone De Laurentiis.

Eso sí, si van con 60 millones, ni respondería. "No necesito dinero, veo equipos con cuatrocientos millones de deudas. Yo no le debo nada a nadie", sentencia. El director deportivo del Nápoles, Cristiano Giuntoli, también habló durante esos días en Sky Sport sobre el centrocampista español. "Le quedan tres años de contrato y el año que viene hablaremos de renovar. Está genial con el 4-3-3 de Gattuso, es joven, bueno y tranquilo, así que creo que se quedará".

